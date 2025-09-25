Trener Partizana Željko Obradović o igračima koji su pod njegovom palicom u crno-belom stigli do reprezentacije Srbije.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Željko Obradović gostovao je u podkastu KK Partizan i tom prilikom je rekao da nijedan drugi klub "nije dao toliko mladih igrača za reprezentaciju Srbije" poput crno-belih u poslednjih nekoliko godina. Podsetio je na primere košarkaša koji su bili u Partizanu od njegovog povratka u klub, i koji su ovog leta bili na spisku selektora Svetislava Pešića, dodavši da zbog toga mora da se oda priznanje kako crno-beli rade sa mladima.

"Prijalo im je da budu u Partizanu. Mora biti da im je prijalo. Na početku priprema su ta deca iz Partizana bila na širem spisku reprezentacije. Bio je Balša Koprivica, Alen Smailagić, Uroš Trifunović, Tristan Vukčević, bio je Aleksa Avramović, pa Vanja Marinković koji se vratio u Partizan... Sva ta deca... Evo, dajte mi neki drugi klub koji je dao toliko igrača za našu reprezentaciju. Ima li neko mlađi? Mora biti da je malo zasluga Partizana", naglasio je Obradović dodavši da očekuje od njih da ne odustaju nego da nastave da se bore.

"Nisu se izborili sada, nek se bore, sledeće je za četiri godine, hajde da vidimo mogu li. Imali su program u Partizanu i zato su pozvani na širi spisak. Što nisu prošli neću da ulazim u to - to je odluka Svetislava Pešića i stručnog štaba. Svi su napravili i promenili živote posle odlaska iz Partizana", dodao je Obradović.

Zašto Partizan ne dovodi više domaćih igrača?

Vidi opis Željko Obradović povisio ton: "Recite mi ko sem Partizana daje toliko za reprezentaciju?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ovo je tema koja se već duže vreme spominje u javnosti, ni ovog leta Partizan nije dovodio domaće igrače, a Obradović je objasnio kako stoje stvari.

"Sad se postavlja pitanje što ne želimo da dovodimo srpske igrače... To je najveća glupost. Nema srpskog igrača s kojim nismo razgovarali. Neki žele veći novac, drugačiju viziju, pa se postavlja pitanje što dajete strancima, a ne našima. Postoji nešto što je tržišna vrednost. Vanja je kapiten Partizana i odustao je od većeg ugovora da bi igrao u Partizanu. Da li sam ja mogao da dozovlim da neko drugi dobije veći novac u timu? Mora neki balans da bude, moraju prave vrednosti, nikad nismo bacali pare. To isto nije lako...", rekao je Obradović i nastavio:

"Ali daj da završimo tu priču nećemo da dovodimo domaće igrače u Partizan. Jesu ova deca dobila šansu u KLS? To sve zavisi od njih. Napravili smo saradnju sa Metalcem i ostali će biti uz nas. Da se ne vraćam na to koliko je traumatičan period prelazak iz juniora u seniore. Ljudi ne znaju kakav je bio proces treninga gde je bilo upola manje utakmica, treninga... Kako da napreduju ako nemaju treninge i ne igraju? Mogu da igraju u juniorima i onda je šok kad pređu u seniore. Šok je fizički, brzina, moraš da imaš telo da se pobiješ s nekim. Sve su to stvari koje su važne".

Istakao je Obradović da je Vanja Marinković odbio mnogo veći ugovor da bi došao u Partizan, da je isto i sam učinio, tako da mu je važno da u crno-belom budu oni koji znaju šta predstavlja grb: "Mitar Bošnjaković je drugi primer i to fantastičan za Partizan. Koledži plaćaju sada, a hteo je da bude igrač Partizan. Rekao je da mu je to najvažnije od svega. Isto i Pokuševski...", dodao je Obradović.