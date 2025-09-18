Trener Partizana Željko Obradović u Australiji govorio o povredama i odsustvima posle poraza od Panatinaikosa

Izvor: MN Press

KK Partizan izgubio je u prvom pripremnom meču u Australiji protiv Panatinaikosa, 82:91. Tim Željka Obradovića u Melburnu je u dvorani "Džon Kejn" igrao u kombinovanom sastavu, s obzirom na to nisu nastupili Frenk Nilikina, Aleksej Pokuševski, Tajrik Džouns, Mario Nakić i Isak Bonga.

"Došli smo juče, nije nam bilo lako da se odmah naviknemo. Bila je dobra utakmica, nadam se da su svi uživali u ovom meču, ljudi iz Srbije, ljudi iz Grčke. Falili su nam neki igrači, ali zadovoljan sam zbog načina na koji igramo. U periodu smo u kojem se trudimo da shvatimo šta je dobro i šta je loše u našoj igri", rekao je posle meča Željko Obradović.

S obzirom na tako skraćenu rotaciju, on je morao da nekoliko igrača koristi više nego što je bio plan, ali je dobra vijest to da se plejmejker Karlik Džouns vratio posle oporavka od povrede.

"Bilo je dobro kada smo igrali sa uobičajenom petorkom. Jasno je da u timu imam samo dva visoka igrača i onda nije lako to hendlovati. Pripremni je meč i nisam htio da forsiram. Na primjer, Dilan Osetkovski igrao je 31 minut i to je previše za prijateljsku utakmicu, ali OK. Osetio se dobro u ovom prijateljskom meču i drago mi je jer se osjećao dobro. Ovaj gospodin do mene (Duejn Vašington) igrao je veoma dobar meč i odlučio sam da igra samo 21 minut".

"Očigledno je da Karlik dugo nije igrao"

Panatinaikos: Rogavopulos 10, Samonturov 8, Grent 9, Nan 21, Jurtseven 20, Kalaicakis, Slukas, Kuzeloglu, Toliopulos, Ernangomez, Mitoglu, King.

Partizan: Vašington 19, Osetkovski 16, Braun 13, Lakić, Parker 18, K. Džouns 2, Milton 5, Bošnjaković 3, Marinković 2, Mijailović 4, Danilović.

Govorio je Obradović i o plejmejkeru Karliku Džounsu.

"Karlik Džouns nije igrao tri mjeseca i bilo je očigledno da toliko dugo nije igrao. To je u redu, za to služe pripremni mečevi".

Obradović je naglasio da su nastupili mladi igrači crno-bijelih.

"Igračima kažem da smo ovdje u sastavu u kojem smo i da je potrebno da radimo ozbiljno i da se spremamo. Imamo nekoliko klinaca, imamo igrača za brojem '10', zove se Uroš Mijailović i ima 17 godina. Imamo i igrače od 18 godina, kao i Mitra Bošnjakovića. Oni su klinci, ovo je za njih posebno. Posle Australije ćemo imati nekoliko dana kod kuće, pa ćemo opet na dugi put u Dubai, ali to je u redu".

Pohvalio je Obradović u razgovoru sa domaćinima razvoj i izgled australijske lige.

"U Srbiji imamo mogućnost da pratimo ovdašnju ligu, samo je problem što tokom sezone imamo mnogo svojih utakmica i moramo da gledamo protivničke ekipe. Kada god imam šansu, koristim je da gledamo. Volim da gledam košarku, gledam sve, kao što i igrači kažu, uvijek gledam utakmice, gledam ideje, igrače. Pričao sam sa svojim bivšim igračem Aleksom Marićem i pitao sam ga da li je zaista prosječan broj gledalaca 13.000 na utakmicama. To je veoma dobro. Iako mi na svom terenu imamo više od 20.000 gledalaca, pa je to druga priča, trebalo bi da dođete u Beograd da vidite, to je nešto posebno", nasmejao se "Žoc".

Drugi meč u Australiji Partizan će odigrati 21. septembra u 8.30 časova po centralnoevropskom vremenu protiv Sidnej Kingsa.