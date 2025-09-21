Crno-bijeli savladali Sidnej Kingse, 93:90.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana pobedili su Sidnej Kingse u drugoj pripremnoj utakmici u Australiji, 93:90 (30:23, 20:23, 19:20, 24:24). Odlučujući koš postigao je plejmejker Karlik Džouns prodorom na "drugi obruč" 18 sekundi prije kraja, čime je stavio tačku na meč.

Crno-bijeli su u duelu protiv domaćeg tima ispustili dvocifrenu prednost iz treće četvrtine (64:54), ali su na čelu sa oporavljenim plejmejkerom našli način da trijumfu, iako su igrali u kombinovanom sastavu.

Uporni Sidnej Kinsi izjednačili su na 66:66 već do kraja treće četvrtine, serijom 12:2. Ipak u završnici su jako bitne poene postigli Karlik Džouns, Džabari Parker i Sterling Braun. Spoljna linija crno-bijelih vodila je velike bitke sa nekadašnjim NBA šampionom, izrazito snažnim veteranom Matjuom Delavedovom (35), dok je u unutrašnjoj igri u odsustvu centarskih opcija "peticu" igrao i Džabari Parker, zbog povrede Tajrika Džounsa.

Crno-bijeli će nastaviti australijsku turneju utakmicom protiv Adelajd 36-ersa u ponedeljak, takođe u "Kudos benk" areni u Sidneju.