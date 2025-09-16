Tragična vijest sa utakmice veterana u Beogradu

Izvor: MN Press

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović (41) preminuo je igrajući fudbal za veterane Zvezdare protiv PKB-a iz Padinske Skele.

"Poštovani predstavnici klubova, prije nekoliko minuta, u toku utakmice veterana, preminuo je Dejan Milovanovic, igrač FK "Zvezdara". Iz tog razloga, sledeće (vanredno ) kolo koje je trebalo da se odigra 18.09. bice odloženo", saopštila je liga.

Dejan Milovanović bio je član talentovane Zvezdine generacije 1984, sin pokojnog Zvezdinog asa iz sedamdesetih Đorđa Milovanovića i "A" reprezentativac Srbije 2008. godine. U Zvezdi je igrao u dva mandata, od 2001. do 2008, pa od 2010. do 2011. Igrao je u inostranstvu za Lans iz Francuske i Panionios iz Grčke, a karijeru je završio u sezoni 2013/14 igrajući za Voždovac.

Krajem prošle decenije bio je funkcioner BSK Borče.