Tužne vijesti za srpski fudbal jer je preminuo još jedan mladi fudbaler. Trepča se oprostila od Luke Popovića.

Izvor: Instagram/fktrepca1932/Screenshot

Mladi fudbaler Mokre Gore Luka Popović (24), preminuo je u subotu. Od njega se oprostio i njegov nekadašnji klub Trepča i u vrlo emotivnom saopštenju pokazao koliko su ga svi poštovali.

"Sa velikim bolom i tugom primili smo vijest da nas je zauvjek napustio naš bivši igrač, dijete Trepče - Luka Popović. Luka je svoje prve fudbalske korake napravio u našem klubu sa nepunih šest godina, a već sa šesnaest godina debitovao je za prvi tim Trepče. Prošao je sve mlađe kategorije, gdje je nebrojeno puta proglašavan za najboljeg igrača utakmice, turnira, lige, kao i za najboljeg strijelca. Uvjek je bio kapiten svoje generacije - pravi ratnik i predvodnik, i na terenu i van njega", navodi se u oproštaju od mladog fudbalere.

Luka Popović je posle Trepče branio boje 1. maja iz Rume, Timoka, Železničara, Radničkog iz Niša i Radničkog iz Obrenovca.

"Ipak, između svojih angažmana u tim klubovima, uvjek se vraćao kući - u svoju Trepču, u svoju Mitrovicu. Poslednji klub za koji je nastupao bio je Mokra Gora iz Zubinog Potoka. Luka, počivaj u miru. Nikada te nećemo zaboraviti. Tvoja Mitrovica i Mitrovčani zauvjek će te čuvati u sjećanju".

Oglasio se i Rudar iz Kosovske Mitrovice

"Luka nije bio samo fudbaler. On je bio dijete našeg kluba, dijete koje je raslo sa nama, dijete koje je svojim osmjehom i dobrotom svima ulivalo radost. Bio je jedan od najboljih igrača generacije 2001, ali prije svega bio je - čovjek za primer. Skroman, vrijedan, pošten, uvjek spreman da pomogne drugu. Takvi ljudi se rijetko rađaju".

"Prve fudbalske korake napravio je u FK Trepča, zatim je prešao u FK Rudar, gdje je pokazao ogroman talenat i postao stub svoje generacije. Kasnije je nastavio da gradi karijeru kroz klubove širom Srbije - Železničar Pančevo, Timok Zaječar, Radnički Niš, 1. maj Ruma, Radnički Obrenovac, kao i u Mokroj Gori. Svuda gdje je igrao ostavio je trag, ne samo kao igrač, već i kao veliki čovjek".

"Danas tuguje cijeli naš klub. Tuguju treneri, saigrači, drugovi, svi koji su ikada imali čast da ga poznaju. Luka će zauvjek ostati dio nas, dio naše porodice. Dragi Luka, hvala ti za svaki trening, svaku utakmicu, svaki osmijeh. Tvoj duh će zauvjek živjeti na našem terenu i u našim srcima".

"Počivaj u miru, naš dečko. Nikada te nećemo zaboraviti", napisali su iz FK Rudar Kosovska Mitrovica.