Nekadašnji fudbaler Tendai Ndoro pronađen je mrtav u svom stanu, uzroci smrti nisu saopšteni. Od njega se mnogi opraštaju.

Izvor: BackpagePix / PA Images / Profimedia

Bivši fudbaler Tendai Ndoro (40) pronađen je mrtav u svojoj kući. Prema informacijama koje stižu iz Južne Afrike njega su pronašli bez znakova života u ponedeljak, a uzroci smrti još uvijek nisu saopšteni. Čeka se autopsija koja će potvrditi šta je dovelo do tragedije i smrti nekadašnjeg fudbalera.

Od njega se opraštaju mnogi, među prvima je to uradio njegov nekadašnji klub Orlando Pajrats koji je uputio poruku saučešća njegovim najbližima.

"Veoma smo tužni zbog saznanja da je naš nekadašnji napadač Tendai Ndoro preminuo. Ovim putem upućujemo saučešće njegovoj porodici, prijateljima i najbližima u ovim teškim trenucima", navodi se u saopštenju.

Ndoro je rođen u Buavagu (Zimbabve), a prvi profesionalni klub bio mu je Niko Junajted iz Bocvane. Vratio se potom u domovinu i igrač za Čiken in, pa za Mbumalangu iz Bocvane. Najveći transfer imao je 2015. kada je otišao u južnoafrički klub Orlando Pajrats i tamo je bio dvije godine. Još je igrao za Al-Fajsu, Ajaks Kejp Taun, Hajlends Park i Al-Orubu. Za reprezentaciju Zimbabvea igrao je od 2013. do 2017. godine i na 14 mečeva je dao pet golova.