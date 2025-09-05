To je prvi poraz podgoričkog tima na turneji po Sloveniji, nakon startnog trijumfa protiv Trapanija 61:60.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija poraženi su sinoć u Ljubljani od Cedevita Olimpije u pripremnom meču (84:82).

To je prvi poraz podgoričkog tima na turneji po Sloveniji, nakon startnog trijumfa protiv Trapanija 61:60.

Domaćin je u većem dijelu meča bio u vođstvu, već nakon prve četvrtine bilo je 23:14, dok je uoči posljendjih 10 minuta zaostatak iznosio 10 poena (72:62).

Budućnost je u posljednjem dijelu smanjila minus, ali nije ugrozila trijumf tima koji vodi crnogorski trener Zvezdan Mitrović.

U podgoričkoj ekipi najefikasniji su bili Džeri Bucijel i Flečer Megi sa po 12 poena, dok su po 10 ubacili Rašid Sulajmon i Oleksandr Kovilar.

U pobjedničkom sastavu bolji od ostalih bio je Nikolas Čukag sa 15 poena.

U posljednjem kontrolnom meču Budućnost će igrati sa Krkom.