Povrijeđeni Tajrik Džouns neće moći da nastupi na prvim mečevima Partizana u novoj sezoni.

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Partizan prvo je u četvrtak prepodne saznao da neće moći da dovede centra koji mu je bio velika želja jer je on našao angažman u NBA ligi, a zatim i da su ostali bez igrača koji im je već pod ugovorom. Novu sezonu u ABA ligi i Evroligi neće započeti Tajrik Džouns, zbog povrede koja će ga na nekoliko nedelja odvojiti od parketa - a zna se da je već povrijeđen njegov prezimenjak Karlik.

Kako prenosi "Telegraf", Tajrik Džouns se povrijedio i mjesec dana neće moći da pomogne saigračima. Tajrik ima povredu mišića, a u klubu se nadaju da bi za nekoliko nedelja ponovo mogao da se nađe u punom ritmu - jer Željko Obradović trenutno nema mnogo opcija na centarskim pozicijama i svaki igrač u reketu mu je važan.

Crno-bijeli u ovom trenutku od klasičnih petica na raspolaganju imaju samo Tajrika Džounsa, pošto su na kraju prethodne sezone iz kluba otišli Brendon Dejvis i Balša Koprivica. Na poziciji pet mogu da igraju Dilan Osetkovski i Aleksej Pokuševski, ali su oni ipak više krilni centri i nemaju snagu kakvu posjeduje Tajrik Džouns.

Vidi opis Katastrofalna vijest za Partizan: Povrijedio se Tajrik Džouns, crno-bijeli ostali bez jedinog centra Košarkaši Partizana Tajrik Džouns Ajzea Majk i Karlik Džouns Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Biagio Ladaga/© MN press, all rights reserved Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MN Press Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: /IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Koliki je uticaj centar imao na igre Partizana prethodne sezone teško je opisati riječima. Njegova energija često je bila prelomni faktor, a imao je neke partije kada je direktno odlučivao pobjednika i na regionalnoj i na evropskoj sceni. Tajrik je u Evroligi bilježio 11,6 poena i šest skokova u prosjeku, dok je imao i 1,1 ukradenu loptu. Kada je riječ o ABA ligi, on je imao prosjek od 9,5 poena i 5,1 skokova.

Zbog toga bi Partizan mogao po ubrzanom postupku da krene u realizaciju novog posla. I prije Džounsove povrede debatovalo se da li je Partizanu potreban još jedan visoki igrač da bi se izgurala čitava sezona u kojoj su ambicije na veoma visokom nivou. Moguće je da crno-bijeli gledaju ka SAD, odnosno igračima koji nezadovoljni ulogom u NBA razmišljaju o selidbi na drugi kraj svijeta.