Legenda Crvene vezde oglasila se o svom gestu pred meč protiv crveno-bijelih, kada je kleknuo u Pioniru i poljubio grb kluba u kojem je odrastao.

Izvor: MN Press/YouTube/EURO INSIDERS

Legenda Crvene zvezde Saša Obradović (56) rekao je da bi ponovo poljubio grb crveno-bijelih kada im gostuje sa drugim timom. Taj gest je napravio kao trener Monaka u Pioniru početkom 2023. godine.

"Mogu da ponovo kažem samo jedno - ovdje sam odrastao, ovdje je porodica. U Monaku, u Berlinu, nigde nisam zatvorio vrata za sobom. Uvjek sam davao sve od sebe i nije bilo moguće da štedim i minimum energije. Znam da su se i neki navijači Monaka bunili. Moja poruka njima je - Ne ljudi, poštujem vas, ali ovo je moja porodica. Ako poštujete svoje korene, svoje ljude, naravno da ćete me poštovati. Neko ko to ne osjeća, reći će da su to budalaštine", kazao je Obradović u podkastu "EURO INSIDERS".

Tada je morao da se javno izvini u Monaku jer su se neki osjetili uvrijeđenim, ali nema dilemu da bi ponovo napravio isto. "Morao sam da se izvinim zbog ljudi koji su se buniili, uradio sam to zbog mira, ali ponovo bih uradio isto", dodao je Obradović.

"Odrastao sam u zvezdaškoj porodici"

Saša Obradović je osamdesetih stasavao u Zvezdi, početkom devedesetih bio je član generacije koja je osvajala titule prvaka SR Jugoslavije i u crveno-belom dresu zaradio je poziv Dušana Dude Ivkovića u repezentaciju.

"Odrastao sam i podizan u zvezdaškoj porodici, otac je bio veliki navijač Zvezde. Prirodno je da moraš da ga pratiš. Moji prvi koraci bili su u fudbalu, jer sam igrao u Zvezdi fudbal, posle toga sam u Zvezdi trenirao i atletiku, a na kraju, ovdje za mene nije bilo drugog tima, još od kada sam došao kao kadet. Nama rođenim u Beogradu uvek je bilo teže, jer ljudi uvjek prije vjeruju onima koji dolaze iz regiona. Morao sam da pokažem više od tih momaka na svojoj poziciji".

Istovremeno je igrao za tri tima.

"Mogli ste tada da igrate na dvostrukoj registraciji, igrao sam u trećoj ligi nedaleko od Beograda, za juniorski tim Zvezde, pa za seniorski tim. Teško je to shvatiti, ali trenirao sam dva puta ujutru i dva puta uveče. Onda je vikend bio za utakmice - za juniore, za prvi tim, pa dan posle za trećeligašku ekipu. Umorite se, ali taj umor zapravo ne osjećate. U jednom timu sam ubacio 40-50, u drugom sam morao da radim sve, a u seniorskom timu sam samo morao da igram odbranu. Ne ideš na drugu stranu terena, tvoja uloga je na tvojoj polovini"-

Ko su bili igrači na koje se ugledao? Sa jednim je igrao u Zvezdi.

"Bili su to najveći igrači. Jedan od igrača koji i danas imaju veliku ulogu u FIBA je Zoran Radović. On je obeležio epizodu istorije Zvezde".