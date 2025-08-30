Silvan Fransisko izazvao je nezadovoljstvo reprezentativaca Slovenije zbog nesportskog ponašanja.

Izvor: X/matty_vanpersie/printscreen

Francuska je pobijedila reprezentaciju Slovenije 103:95, ali prvenstveni rezultat bio je drugačiji u ovoj drugoj utakmici grupe D na Eurobasketu. Ono što je dovelo do promjene u samom finišu meča bila je reakcija Silvana Fransiska koju su osudili igrači Slovenije, ali i mnogi navijači.

Na semaforu je stajalo nešto više od osam sekundi do kraja meča, a rezultat je bio 101:92. S obzirom na to da je Francuska imala napad, a pobjednik je bio uveliko poznat, kako to inače biva meč je bio prekinut od strane igrača. Međutim, Silvan Fransisko, košarkaš Želgirisa kojeg navijači Partizana ne pamte po dobrom, rešio je da nesportskim potezom završi meč.

A lot of tension at the end of Slovenia-France of EuroBasket.



Everybody stopped… also Sylvain Francisco…. NO!



pic.twitter.com/XSsJeT1Xm5 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie)August 30, 2025

Kako su igrači Slovenije mislili da je susret završen i počeli da se pozdravljaju, Luka Dončić je prišao i pružio ruku rivalu, a kad je otišao ispred Fransiska je ostao prazan put do koša. Zbog toga se evroligaš zaletio ka košu i na polaganju poentirao za pone reprezentacije Francuske koji su se računali jer je na semaforu ostalo još 1,6 sekundi do kraja susreta.

Edo Murić je odmah pokazao nezadovoljstvo, a u pomoć su mu pritekli i ostali saigrači, pa je Francisko navukao bes reprezentacije Slovenije za svega nekoliko sekundi. Čak je i Kulibali shvatio kakvu je glupost Fransisko napravio pa je prije svih igrača krenuo ka saigraču kako bi ga zaštitio jer je pretpostavio šta će uslijediti. Na kraju je trojka Klemena Prepelića donijela smanjenje zaostatka i meč je završen rezultatom 103:95.

Najefikasniji na meču bio je naravno Luka Dončić koji je ubacio 39 poena (od čega 19 sa slobodnih bacanja), imao je još devet asistencija i osam skokova, a šut iz igre ga nije naročito služio (8/20). Uz njega su još samo Edo Murić sa 16 i Klemen Prepelić sa 15 bili od pomoći. Kod Francuske je prednjačio Fransisko sa 32 poena, Okobo je imao 14, Kulibali je imao 13, a po 12 su dodali Risašer i Sar.