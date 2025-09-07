Poljaci uspešniji od BiH u meču osmine finala Eurobasketa 2025.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je učešće na Eurobasketu 2025. Nakon dobrih izdanja u gurpnoj fazi i izborenog plasmana u nokaut fazu posle 32 godine čekanja, tim koji je na terenu predvodio NBA košarkaš Jusuf Nurkić nije mogao da napravi senzaciju - favorizovana Poljska bila je uspješnija (80:72) i obezbijedila prolaz u četvrtfinale.

Za ispadanje reprezentacije BiH sa Evropskog prvenstva u košarci najzaslužniji je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Džordan Lojd. Naturalizovani Amerikanac igra nestvarno u dresu Poljske ovog ljeta, a meč osmine finala završio je sa 28 postignutih poena (9/9 za jedan, 5/10 za dva, 3/7 za tri poena). Odmah iza njega bio je Mateuš Ponitka, nekadašnji košarkaš Partizana, koji je na ovom meču ubacio 19 poena (8/10 za jedan, 1/6 za dva i 3/7 za tri poena).

U dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine najefikasniji je bio Jusuf Nurkić sa 20 postignutih poena, dok je naturalizovani plejmejker Džon Roberson ubacio 19 poena. On nije mogao da pomogne timu u poslednjih šest i po minuta igre zbog teške povrede koju je doživio, a možda je baš to bio razlog poraza selekcije BiH koja je ovog leta imala ogromne kadrovske probleme.

Da su u problemima sa povredama, izmoreni kratkom rotacijom i brojnim izostancima vidjelo se u poslednjoj deonici. tokom tog perioda igre Bosna i Hercegovina je postigla samo dva koša iz igre. Jusuf Nurkić je pogodio na 8 minuta do kraja za vođstvo 66:65, a Kenan Kamenjaš na 5:13 minuta do kraja za "minus 5" kda su Poljaci počeli da stiču prednost koja im je na kraju i donela plasman u četvrtfinale.

Selekcija Poljske će u četvrtfinalu Eurobasketa 2025 igrati protiv Turske, koja je sada možda i prvi favorit za zlatnu medalju. Turci su juče uz mnogo sreće "preživjeli" meč protiv Švedske (85:79), a nakon ispadanja Srbije sa Evropskog prvenstva stručnjaci smatraju da im je Njemačka jedini rvnopravan rival za najsjajnije odličje.