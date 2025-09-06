Bek Nemanja Nedović otkrio šta je presudilo da potpiše za Monako.

Izvor: MN Press

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović zvanično je potpisao jednogodišnji ugovor sa ekipom Monaka. Prošle sezone su poraženi u finalu Evrolige od Fenerbahčea, ali nema sumnje da su "Kneževi" na čelu sa Vasilisom Spanulisom jedan od najambicioznijih klubova u Evropi.

Između ostalog, to je i bio razlog koji je presudio da Nedović zaduži dres francuskog kluba. Raduje se saradnji sa Spanulisom i veruje da sa Monakom može makar do Fajnal-fora Evrolige.

"Pošto mi se ova opcija ukazala ovog leta, iskreno sam želeo samo Monako. Slušao sam i druge timove, ali po mom mišljenju, Monako je bio najbolja opcija za mene u ovoj fazi moje karijere. Želim da pobeđujem i mislim da u Monaku imam najbolju šansu za to i da radim sa visokokvalitetnim igračima. Naravno, sa odličnim trenerom kao što je Spanulis, koji je bio igrač do pre nekoliko godina i koji posebno dobro razume bekove. Zaista se radujem saradnji sa njim", rekao je Nedović.

Oduševljen je onim što je Monako postigao u proteklih nekoliko godina i uzbuđen je što će biti deo velikog projekta. "Uspon Monaka je veoma poseban, čak jedinstven u današnjem svetu košarke. Prelazak iz francuske treće lige za samo nekoliko godina, pa do, recimo, skoro svake sezone, među poslednja četiri kandidata za Evroligu, je značajno dostignuće koje dokazuje koliko su ljudi koji ovde rade uložili u ovaj tim i ovaj klub. Veoma sam uzbuđen što sam se pridružio ovakvom timu".

Vasilis Spanulis mu je već predočio šta očekuje od njega i ta uloga mu se dopala. Posebno je istakao to što je Grk bio antuzijastičan sa novim planovima i ciljevima.

"Razgovarao sam sa Vasilisom Spanulisom pre 10 dana i on mi je manje-više objasnio šta očekuje od mene ako se pridružim timu. Opisao je ulogu koju bih imao u grupi. Delovao je veoma entuzijastično. Kada sam razgovarao sa njim, bio sam zaista uzbuđen. Vidim da ima ogromnu strast i veliku žeđ za uspehom. Znam da su prošle godine bili tako blizu titule Evrolige i vidim da ima ovu žeđ da postigne krajnji cilj osvajanja ovog takmičenja sa ovom grupom. Bio je to poseban sastanak. Bio sam veoma srećan što me je pozvao, jer kada vas trener zaista želi u svom timu, to je veoma važno".

Prvu sezonu u Evroligi je odigrao sada već davne 2012. godine, ali vremena su se od tada promenila.

"Igrao sam sa Ritasom 2012. godine, tokom moje prve godine u Evroligi. To nema nikakve veze sa današnjom Evroligom. Format je potpuno drugačiji, naravno. I mislim da je nivo viši nego ikad. Mnogi timovi ulažu mnogo da bi regrutovali sjajne igrače. Kao što možemo videti ove godine, mnogi igrači koji bi lako mogli da igraju u NBA pridružuju se ovoj ligi. Dakle, veoma je uzbudljivo biti deo ovog takmičenja. I radujem se tome. Konačno ću biti okružen sjajnim, visokokvalitetnim igračima i pokušaću da iskoristim svoje veštine i iskustvo da pomognem ovom timu da uspe.

Za kraj je otkrio svoja očekivanja i ambicije sa Monakom. "Kao što sam već rekao, u ovoj fazi moje karijere, moja ambicija je pre svega da pobedim. Bez obzira na to u kom takmičenju učestvujemo, mislim da članovi kluba dele isti cilj. Zaista želim da pobedim na svakom takmičenju. Naravno, Evroliga je teška, veoma teško je stići do Fajnal fora iz godine u godinu. Ali mislim da imamo odličan kvalitet i sve potrebne alate da stignemo do Fajnal fora i nadam se da ćemo ove godine postići nešto posebno", zaključio je srpski bek.