Papa Lav XIV kritikovao je ratnu propagandu, upozorivši da mediji ne smiju prikazivati rat kao video-igru i da treba pokazati patnje žrtava.

Papa Lav XIV ove nedelje je u govoru televizijskim radnicima kritikovao ratnu propagandu, što djeluje kao prilično jasna aluzija na administraciju Donalda Trampa.

Papa je, naime, govorio o prikazivanju rata kao da je video-igra i to samo nekoliko dana nakon što je Bijela kuća u svoju ratnu propagandu o Iranu ubacila snimke iz video-igara, piše MS NOW.

U obraćanju osoblju italijanske državne televizije TG2 16. marta, papa je rekao da je na novinarima da "pokažu patnje koje rat uvijek donosi ljudima, da pokažu lice rata i ispričaju ga očima žrtava, kako se ne bi pretvorio u video-igru".

"Uvijek, a naročito u dramatičnim okolnostima rata, kakve trenutno proživljavamo, mediji moraju da se čuvaju opasnosti da postanu propaganda", rekao je Lav. "A zadatak novinara, u provjeravanju vijesti kako ne bi postali glasnogovornici onih na vlasti, postaje još hitniji i delikatniji, rekao bih ključan."

I kardinal Kupič osudio Bijelu kuću

Papini komentari usledili su nakon slične osude čikaškog kardinala Blejza Kupiča, koji je objavio saopštenje u kojem je osudio korišćenje snimaka iz akcionih filmova i video-igara u ratnoj propagandi Trampove administracije.

"Nakon što je više od 1.000 iranskih muškaraca, žena i djece poginulo posle višednevnog bombardovanja američkim i izraelskim projektilima, zvanični nalog Bijele kuće na mreži X u četvrtak uveče objavio je video sa scenama iz popularnih akcionih filmova, spojenim sa stvarnim snimcima napada iz njihovog rata protiv Irana. Video je bio praćen natpisom: ‘PRAVDA NA AMERIČKI NAČIN’", napisao je Kupič 7. marta. "Pravi rat sa stvarnom smrću i stvarnom patnjom tretira se kao da je video-igra, to je mučno", dodao je.

Rat izaziva podjele i u Trampovom pokretu

Njegovu izjavu podijelili su čak i neki konzervativno orijentisani profili na društvenim mrežama, što naglašava vijerske podjele koje je Trampov rat podstakao unutar pokreta MAGA. Ovakvi pozivi na savjest mogli bi da imaju odjeka, s obzirom na to da Trampov smrtonosni rat nanosi veliku štetu ekonomiji i suočava se sa širokom nepopularnošću u Sjedinjenim Državama.