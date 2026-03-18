Izvor: MONDO/Milja Zenović

Dino Radončić moraće da napravi dužu pauzu, pošto mu je dijagnostikovan tromb u veni lijeve noge, zbog čega je za njega sezona završena. Oporavak će trajati oko 12 sedmica, ali je najvažnije da je problem otkriven na vrijeme i da se osjeća dobro.

Crnogorski reprezentativac ove sezone bio je važan dio Lejma Korunje, koja se bori za plasman u ACB ligu, ali će u završnici takmičenja morati bez njegove pomoći, prenosi CdM.

Radončić je poručio da mu teško pada što neće biti uz tim na parketu, ali vjeruje da ekipa može da ostvari cilj, uz zahvalnost klubu i medicinskom osoblju na velikoj podršci tokom oporavka.