Kod Čačka se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su povređene četiri osobe, uključujući dvoje djece. Hitna pomoć prevezla ih je u bolnicu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom popodnevnih sati u čačanskom naselju Trbušani dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su povređene četiri osobe, među kojima je dvoje dece. Svi povrijeđeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku radi daljih pregleda i zbrinjavanja.

Prema prvim informacijama sa terena, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila, marke BMW i mercedes.

"BMW je drugi automobil sustigao velikom brzinom, a zatim se začuo se jak i udarac. Prednji deo BMW-a je potpuno smrskan, a zadnji kraj Mercedesa uništen", naveo je za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a saobraćaj na tom dijelu puta bio je privremeno obustavljen dok su trajale istražne radnje.

Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise, kako bi se izbegle ovakve situacije u kojima, nažalost, stradaju i najmlađi učesnici u saobraćaju.