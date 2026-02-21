Stotine policajaca, blokade u i oko stadiona, pregrade na tribinama, svega oko 1.000 navijača - takav je bio dekor najveće utakmice koje koju može da ponudi domaća klupska scena

Izvor: FSCG

Naderalan ambijent u najvećem crnogorskom derbiju, "varvari" sa zapada, iz blizine vrijeđali čelnlike kluba, na terenu zaslužena pobjeda Budućnosti protiv Sutjeske - 2:1

Budućnost - Sutjeska 2:1, pobjeda Podgoričana u derbiju i na debiju Miodraga Božovića Grofa, koji je uspješno krenuo u misiju spasavanja leđa čelnika kluba, nakon poražavajućih rezultata u prvom dijelu.

To je, naravno, glavna vijest, ali nije jedina. Druga je ambijent u derbiju, koji je bio - nadrealan.

Stotine policajaca, blokade u i oko stadiona, pregrade na tribinama, svega oko 1.000 navijača - takav je bio dekor najveće utakmice koje koju može da ponudi domaća klupska scena, prenose Vijesti.

Dok se svaki normalan klub trudi da privuče navijače, posebno kada ih - nema, u Budućnosti je ovih dana suprotno: kao da je interes čelnika kluba da ih što manje bude na tribinima.

Bilo je jasno i zašto, čim je počela utakmica - sa suspendovanog sjevera "varvari" su se preselili na zapad, odvojeni tampon zonom, ali isto tako nikad bliže svečanoj loži.

I od prvog sekunda, iz blizine - "uprava napolje", horski povici, ali i pojedinačni, pogrdni povici, uvrede na račun ljudi iz uprave kluba, predsjednika Borisa Spalevića prije svih.

Takva scena je, posebno u prvih pola sata, vjerovatno svima odvukla pažnju sa terena, na kojem se ionako nije dešavalo ništa, pišu Vijesti.

Tek u finišu prvog dijela, kada je Budućnost pronalazila kakve-takve konce igre, sa pet novig igrača u prvoj postavi (Drinčić, Hajdin, Krstović, Nešković, Nikolić), pažnja se sve više usmjeravala na teren.

A posebno od monenta kada je Budućnost povela - tek što je istekao 45. minut rezervista Miličković (ušao umjesto povrijeđenog Neškovića) je poslao rezanu loptu u šesnaesterac, a Bojović je iz blizine skrenuo u mrežu za 1:0.

Božoviću je laknulo, a posebno čelnicima Budućnosti - sigurno im je prijala pauza, posebno uz 1:0.

U nastavku, manje intenzivna, ali i dalje - skandiranja sa zapada, te mnogo veća pažnja na teren.

U prvom poluvremenu očajna Sutjeska morala je da reaguje i ogromnu šansu za 1:1 propustio je rezervista Čavor, kome je golman Domazetović odbranio "jedan na jedan".

Budućnost, ipak, puno konkretnija, slobodnija prema naprijed, dočekala je drugi gol nakon fantastične akcije u 68. minutu. Izvukao se napadač Nikolić, fantastično odigrao Bojoviću na desnoj strani, uslijedio je tačan pas Bojovića sa desne strane i egzekucija Ivana Bulatovića - 2:0.

Grof je podigao obje ruke u nebo, ali nije bio kraj. Reprezentativac Marko Šimun glavom je u 80. minutu zakucao loptu u mrežu i nagovijestio neizvjesnu zavšnicu.

Imali su Nikšićani jednu priliku da izjednače nakon prekda, ali je Budućnost bila mnogo bliža trećem golu - pokušaj Miličkovića, velika šansa Nikolića, ostalo je 2:1.

Zaslužena pobjeda Budućnosti, i mnogo značajna - za sve druge ocjene još je rano.

Prednost Sutjeske na vrhu već se istopila, a Budućnost je sada na samo bod od 4. mjesta.