"Kad krenem da škorpijam, ne prestajem": Jovana se oglasila nakon zabrane u CG, pa pecnula Crnogorce

Donijeta je mjera kojom se privremeno ograničava prijem i reemitovanje emisije "Novo jutro – Jutro s dušom", koja se prikazuje u okviru programa TV Pink, a čije je zaštitno lice upravo Jeremićeva.

Nakon što je crnogorski Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju emitovanja Jutarnjeg programa Jovane Jeremić u Crnoj Gori, program jutros nije emitovan.

Dok je na Pink M puštena repriza Pinkovih zvezda, na svim ostalim Pinkovim kanalima emitovan je Jovanin jutarnji. I čini se, Jovana je iskoristila priliku da "pecne" Crnogorce u tigrastom kompletu u kojem se pojavila.

"Umjesto termina 'kad krenem da zlostavljam, ne prestajem dok ne završim svoju emisiju, smislila sam novi termin 'škorpijanje živaca'. Prema tome, ja kad počnem da škorpijam, onda ne odustajem pa makar to trajalo godinama", rekla je Jovana kroz smijeh.

Oglasila se Jovana Jermić posle zabrane

Voditeljka se oglasila nakon što je njen Jutarnji program zabranjen u Crnoj Gori."Ni prvi, ni poslednji put - ovo smo već vidjeli. Svaki put kada predstoje izbori u Crnoj Gori, uvijek se zamrači program 'Jutro s dušom', jer je najuticajniji u zemlji. Mene Crnogorci obožavaju. A pošto mi je uticaj dodatno ojačan. i Crnogorci i Crnogorke me cijene, oni znaju da imam najveći uticaj i da im smetam", započela je Jovana.

"Ali i to će proći. S obzirom na to da sam buduća crnogorska snajka, ne znam šta bih im poručila, osim da sam virus za koji vakcina ne postoji. Nema lijeka u apotekama. Ne mogu mene toliko da zabrane, koliko ja mogu iznova da niknem."

(Telegraf / MONDO)