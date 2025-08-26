Reprezentativci Srbije nisu izašli na teren ovog jutra.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije počinje operaciju Eurobasket 2025 u sredu od 20.15 kada će odmeriti snage sa selekcijom Estonije. Izabranici Svetislava Pešića su trenirali sinoć u Rigi, ali je doneta odluka da jutarnji trening bude otkazan.

Trening je trebalo da počne od 09.20, plan je bio da traje 60 minuta na pomoćnom terenu koji je u neposrednoj blizini glavne Arene, ali je procenjeno da je reprezentativcima potreban dodatni odmor, prenosi "Mozzartsport". Srbija nije jedina u našoj grupi koja je otkazala jutarnji trening, pošto su to uradili svi timovi osim Estonije koja je prvi rival "orlova" na šampionatu.

Srbija će odraditi večernji trening na glavnom parketu koji počinje oko 19 časova, a potom će se javnosti obratiti selektor Pešić i kapiten Bogdan Bogdanović.

Srbija u Rigu stigla u ponedeljak oko podneva, a prvi trening je imala sinoć oko 21 čas. Svi igrači su na raspolaganju treneru Pešiću, a prema poslednjim informacijama, Vasa Micić izgleda sve bolje.