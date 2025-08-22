Selektor Slovenije Aleksandar Sekulič ističe da je Luka Dončić prvi put bio vrlo frustriran i da ga takvog nije viđao kao što je bilo posle debakla od Srbije u Beogradskoj areni.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Sloveniju (106:72) u "generalnoj probi" za Eurobasket 2025, međutim nismo zapravo imali u planu takvu utakmicu. Očekivalo se da reprezentacija za koju igra Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, može makar malo da nas izazove i preznoji, ali se desilo sasvim suprotno...

Vrlo brzo je Srbija ostvarila veliku prednost, jedino je i igrao Luka Dončić na drugoj strani, a onda ga je selektor Sekulič sklonio iz tima, da se ne bi povrijedio pred najvažnije utakmice. Tada je i kod njega prvi put primijetio da je drugačiji, previše frustriran.

"I ja sam ovog puta s njegove strane osjetio frustracije", priznao je otvoreno selektor Aleksander Sekulič o svom najboljem igraču Luki Dončiću: "Možda moramo malo da se pomirimo s tim da je važan i kvalitet. Protivnik je bio znatno bolji. A mi smo mu dozvolili da izgleda još bolji. Upravo to moramo da popravimo i da pomognemo Luki", naglasio je on posle dugog sastanka sa ekipom u svlačionici "Beogradske arene" koja je iznenadila Slovence dočekom.

Sloveija je značajno oslabljena na ovogodišnjem Eurobasketu 2025, dobila je samo Veliku Britaniju, a znaci nemoći i očaja sve su izraženiji na licu Luke Dončića.

"Protiv ovakve ekipe ne možeš igrati šah. Nešto joj moraš ponuditi. Mi nismo... Nedostajali su mi želja, energija.. Podbacili smo. Na treninzima često vidim više", rekao je Aleksandar Sekulič koji je inače odmah posle utakmice u Beogradu skratio spisak za još dva imena, tako da Slovenci imaju 12 za Eurobasket.

"Vrijeme je da se pogledamo u ogledalo. Ako želimo da budemo uspješni, moraćemo da pokažemo više energije, borbenosti, komunikacije, rada u odbrani... Nadam se da će ovaj poraz izazvati reakciju kod košarkaša. Momci su već pokazali da imaju veliki ego. Sada imaju lijepu priliku. Vjerujem da kao ekipa možemo da budemo mnogo bolji. Sad tamo odlazimo ranjeni. Jasno je i da smo oslabljeni na najkritičnijoj poziciji centra, ali želim da se predstavimo kao najborbenija ekipa", zaključio je Sekulič.

S kim Slovenija igra na Eurobasketu 2025?

Slovenija će igrati u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Katovicama, gdje će joj u Grupi D uz domaćina Poljsku rivali biti i Island, Francuska, Belgija i Izrael. Kao i u ostalim grupama, u nokaut fazu plasiraće se četiri ekipe, što znači da Slovence čeka ipak ne tako težak zadatak.

Luka Dončić došao je na ove pripreme "zategnutiji" nego godinama unazad i sigurno je da se sprema da zablista u svom stilu i da pokuša da Sloveniju ponovo odvede daleko, kao 2017, kada joj je sa Goranom Dragićem donio titulu prvaka Evrope.