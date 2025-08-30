Košarkaški trener Vlade Đurović podigan ton i očinski savjetovao Vasu Micića da se ugleda na Nikolu Jokića i da gleda isključivo timski rezultat, a ne lični doprinos.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Portugal 80:68, međutim uprkos svemu bilo je stvari koje nisu bile sjajne i koje su svima "upale u oči". To su prije svega isključenje Filipa Petruševa u prvim minutima meča, pa povreda Bogdana Bogdanovića, ali i pomalo burna reakcija Vasilija Micića na klupi "orlova".

Od te tri stvari, košarkaški trener Vlade Đurović, ističe da je najproblematičnija zapravo poslednja, pošto mu se uopšte ne dopada stav sa kojim je Micić došao na Eurobasket 2025, pa tako od njega kao iskusnog košarkaša očekuje više.

"Petrušev je prvi iskočio sa detinjarijom, onda je došla povreda, pa je onda Micić... Ono što je uradio nam najmanje treba. Ne možeš ti da budeš u reprezentaciji, da tako kažem ružnu reč - sitno sopstveni... I misliš promašio sam, menja me, a ja jedini nisam dao koš. Pa ovo je reprezentacija. Ne možeš tako, to je kolektiv. Moraš da budeš srećan i da vodimo jedan razlike, a da nemaš koš", poručio mu je Vlade Đurović na TV Arena Sport.

Takođe, Đurović je podigao ton i poručio je Miciću da se ugleda malo na Jokića: "Kad vodi ekipa, budi kao što se ponaša Jokić, ne gleda koliko je dao. Ne možeš da gledaš svoj lični dorinos. Znam da ti treba više minuta da se razigraš, promijenio si ekipe u NBA, nisi se istakao tamo, sad si najskuplji igrač u Evropi i hoćeš da pokažeš da si u reprezentaciji po rangu treći. Ali, majstore, nisi spreman, nemaš fizičku kondiciju, ovo nije poligon da te razigravamo. Ako igraš slabo, izvedemo te".

Iskusnom treneru zasmetalo je i što je opsovao dok je sedio na klupi, vjerovatno i iz očaja, svestan da je igrao loše.

Kome je Vasa uputio ovo?pic.twitter.com/LdTHcgG5YK — FantomBeograda (@FantomBeograda)August 29, 2025



"On sad dolazi u sukob sa trenerom i to može da bude korak unazad, ali nadam se da neće. Znam da je dobar momak, ali spusti se malo dolje, veći je interes reprezentacije. Svi se tresemo da li ćemo uzeti zlato, a ti gledaš lični interes. To me je više pogodilo nego ovo s Petruševim", naglasio je Đurović.

Podsjetimo, Vasa Micić je u sastavu Srbije za današnji meč protiv Letonije koji je i te kako važan za Srbiju pošto ćemo igrati i bez