Partizan će na Tašmajdanu ponovo imati priliku da napravi spektakl, a sada je poznat i treći tim koji će igrati u Beogradu.

Partizan polako sklapa kockice kad je tim u pitanju tim. Već je poznato da će navijači imati priliku da ponovo uživaju na Tašmajdanu gledajući voljeni tim, dosad smo znali da će gosti Parnog valjka biti igrači PAOK-a, a sada je poznato da će druge ekipa biti Zenit.

Turnir na Tašmajdanu najprije je najavljen za 11. i 12. septembar. Prije godinu dana ovaj tim je na Sajmu organizovao mini-turnir, kad je ugosti AEK i Pariz, a ove godine druga dva tima biće gosti Željku Obradoviću i Parnom valjku. Već pri najavi turnira poznato je bilo da će jedna od ekipa biti PAOK iz Soluna, a sada prema rasporedu kluba iz Rusije u Beograd stiže i Zenit iz Sankt Peterburga.

Pogledajte kako je izgledala utakmica na Tašmajdanu 2023:

Na sajtu kluba navodi se da Zenit 12. i 13. septembra ima obaveze u Beogradu, odnosno igraće protiv PAOK-a, a onda i protiv "srpskog giganta Partizana", stoji u tekstu. "Nakon ovih utakmica, tim će se vratiti u sjevernu prijestonicu Rusije."

Još nema zvaničnih potvrda od strane kluba, trenutno je jedino poznato da su crno-bijeli najavili predstavljanje tima za 28. avgust na Avali i to će biti prilika da navijači prvi put vide nova pojačanja Valjka - Džabarija Parkera, Dilana Osetkovskog i Šejka Miltona.