Nekadašnji košarkaš Goran Grbović kaže da Nikola Jokić u Denveru nikada ne radi ono što radi u dresu Srbije.

Izvor: Jao Mile podcast/Youtube/MN Press

Proslavljeni košarkaš Partizana Goran Grbović bio je gost u podkastu "Jao Mile" gdje je govorio na mnoge teme. U susret Eurobasketu koji startuje za nekoliko dana podsjetio se polufinala Olimpijskih igara protiv Amerikanaca i povukao paralelu sa nepravdom koju je doživio Partizan u sezoni 2022/23. Naravno, ništa nije moglo da prođe bez priče o Nikoli Jokiću.

Nekadašnji as je imao priliku da gleda trostrukog MVP-ja NBA lige iz prvih redova i kaže da ono što radi u dresu reprezentacije ni ne pomišlja u Denveru.

"Gledao sam, bio sam u Atini i gledao sam sa par trenera i sa par igrača. Kad Jokić izlazi na deset metara gore, onaj flout, da zatvori, on to ne radi u Denveru, nikad. Stigne, sve zatvori i onda polako ide nazad, trči da se ne povrijedi. Trči čovječe, sve, gore dole, stiže lopte. Meni puno srce bilo, ovi svi za glavu, vidi šta radi. To ne radi u Denveru, da izađe gore na pik, na destom metru, pa ne pada mu na pamet, stane malo sa strane i čeka ga", rekao je Grbović.

Bez bilo kakve polemike Svetislav Kari Pešić je ključna figura Srbije, njegova trenerska filozofija i nevjerovatno znanje niko ne dovodi u pitanje.

"Oni vole Karija, Kari njih voli. Kari jako dosta zna o košarci, dobar je psiholog, vrhunski je psiholog, zna da podvikne, zna sve. Ona utamica protiv Amerikanaca je najboljih 38 minuta košarke kojih sam gledao ikad, da jedna reprezentacija igra protv onakve Amerike koja košta 20 milijardi i više, da ih rasturiš onako", rekao je Goran.

Velika nepravda koja se ponavlja

Smatra da je u polufinalu Olimpijskih igara pobijedila "viša sila", što ga je podsjetilo na Partizanovo "stradanje" u Evroligi kada su ostali bez Fajnal-fora nakon madridske tuče i suspenzije ključnih igrača.

"Mi smo navikli da nas svi kradu, nema veze i ako su nas krali, mogli smo da dobijemo, pa ne možeš. Kao što Partizanu nisu dali da uđe na Fajnal-for. Normalno je da kazne Jabuselea, Ljulja i sve, nikao da kazne Pantera za dvije utakmice, mogli su da ga kazne za sljedeću godinu, pa da i ne kazne nikoga, samo Jabuselea, da igraju Ljulj i Panter. Tačno su znali koga će da skinu. Mi se borimo, imaju robovlasnički odnos prema nama, kao da su oni stvarali košarku, a ne mi. Od Španije, pa do Njemačke, da ne nabrajam, mi smo stvorili naši treneri", rekao je Grbović.