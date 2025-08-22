Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić sa ćerkom Ognjenom šetao terenom Beogradske arene, kada im je prišao Luka Dončić.

Izvor: MN Press

Prijateljski odnos najboljeg igrača svijeta Nikole Jokića (30) i slovenačkog superstara Luke Dončića (26) dokazan je i u Beogradu, nakon utakmice Srbija - Slovenija. Dvojica košarkaških asova pozdravili su se na terenu Beogradske arene, u momentu u kojem je Jokić nosio u naručju kćerku Ognjenu.

Dončić je u znak pozdrava bacio "pet" Nikolinoj kćerki, na šta mu je ona uzvratila pozdrav, a video-snimak njihovog susreta odmah je postao viralan.

Duel Srbija - Slovenija pred Eurobasket bio je jedna od rijetkih prilika da se najbolji srpski i slovenački košarkaši sretnu i van NBA lige, u kojoj su rivali na mečevima Denvera i Lejkersa. Van parketa, oni su prethodnih godina izgradili veoma blizak odnos, što se već dobro zna.

Uostalom, skoro svake godine na društvenim mrežama se pojavljuju fotografije na kojima zajedno slave praznike, rođendane, a Luka je čest gost i na Jokićevoj krsnoj slavi Sveti Nikola.

Vidi opis Nikola Jokić podigao ćerku Ognjenu, Luka Dončić im odmah prišao: Cijela Arena vidjela koliko su dobri prijatelji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Insatgram/zarko_305 Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Na predstojećem Eurobasketu koji počinje 27. avgusta Srbija i Slovenija nisu rivali u grupnoj fazi, ali bi u odlučujućim borbama mogli da vode velike bitke. Tada sigurno na terenu neće biti Nikolinog i Lukinog prijateljstva, kao što ga nema nikada kada se sretnu na terenu.