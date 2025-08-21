Poznati njemački NBA košarkaš Denis Šruder otvorio je dušu o svom odnosu prema domovini.

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemački NBA as Denis Šreder (31) priznaje da ambivalentan odnos prema svojoj domovini, bez obzira na što planira da joj se vrati kada završi karijeru u Americi.

Barjaktar Njemačke na Olimpijskim igrama u Parizu tvrdi da dobro zna da ga nikad neće voljeti kao najvećeg igrača njegove zemlje u istoriji, Dirka Novickog. I to samo zbog boje kože.

"Već sa 14 godina sam sjedio ispred televizora kada je Dirk Novicki nosio zastavu na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu. Tada sam mislio: Kako je to kul, ne postoji veće priznanje", kazao je on u intervjuu za "Štern".

"Danas, međutim, znam: to jeste velika čast, ali kod mene to nikada neće biti kao kod Dirka. Nikada neću dobiti istu ljubav u ovoj zemlji, jer sam tamnoput."

"Pravio sam greške, nisam savršen"

Njemci, prema njegovim riječima, imaju određena očekivanja o tome kako bi zvezde trebalo da se ponašaju. U tu sliku se on, kako tvrdi, nikada nije uklapao jer je uvijek volio da sebi kupuje skupe satove, luksuzne automobile...

"Pravio sam greške, nisam savršen. Ipak, pogrešno je suditi o nekome koga ne poznaješ dobro... To je društveni problem, a društvene mreže samo dodatno pojačavaju tu površnost i mržnju", rekao je 31-godišnjak.

"To što sam smio da nosim zastavu ne čini tu priču ništa boljom", dodao je on.

Kada jednom završi karijeru, vratiće se u rodni grad Braunšvajg, gdje je vlasnik tamošnjeg košarkaškog kluba.

"Braunšvajg je moj dom, ovdje sam potreban. Zato sam kupio tamošnji košarkaški klub, zato tamo planiramo akademije, kampove i škole za mlade. Mnogi profesionalci ostaju u SAD posle igračke karijere i uživaju u svojoj slavi. Ali ja pripadam Njemačkoj".

Ovog ljeta on će nastupiti za Njemačku na Eurobasketu, pa se vratiti u NBA ligu u kojoj će igrati za Sakramento Kingse.

"Osvojićemo titulu na Eurobasketu. Da nisam ubijeđen u to, ne bih igrao na turniru, već bih radije proveo vrijeme u Braunšvajgu.", dodao je iskusni plejmejker.