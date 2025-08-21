Otkako je selektor Adis Bećiragić rekao da "nikoga neće da moli da igra za reprezentaciju" sve je "zmajevima" krenulo nizbrdo.

Izvor: Nik Moder/©2024 Sportida

Posle serije skandala, nesporazuma, povreda i pehova, selekcija Bosne i Hercegovine zna u kom sastavu ide na Eurobasket. Izabrao je 12 Adis Bećiragić, mada nije imao mnogo da bira.

U poslednji čas su mu otpali Džanan Musa i Ksavijer Kastaneda zbog povreda, pa je kao naturalizovani igrač vraćen Džon Roberson koji je bio u timu BIH na Eurobasketu 2022. godine. Zanimljivo je da opet nije bilo poziva za NBA centra Luku Garzu.

Novi centar Bostona ima želju da igra za BIH i nastupao je za nacionalni tim, ali kao naturalizovani igrač.Selektor je već pričao da mu treba plej, a ne centar, pa ga ni naknadno nije pozvao.

Ko ide na Eurobasket?

Izvor: Fot. Wojciech Figurski / 058spor / Zuma Press / Profimedia

Spisak Bosne i Hercegovine, konačnih 12: Jusuf Nurkić, Džon Roberson, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Miralem Halilović. Amar Gegić, Ajdin Penava, Aleksandar Lazić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac i Kenan Kamenjaš.

Ko su igrači BIH?

Izvor: Nik Moder/©2024 Sportida

Novo ime na spisku je mladi Tarik Hrelja. Nekadašnji igrač Studentskog centra sada je u redovima Igokee, a igra na poziciji krila i 2006. je godište. Najveća zvijezda tima je NBA igrač Jusuf Nurkić za koga je selektor rekao da "nije u formi i jedva trči". Tu je bivši košarkaš Partizana Adin Vrabac, nekoliko dobro poznatih imena iz ABA lige, kao i Aleksandar Lazić koji pored košarkaške karijere ima i aktivnu 3X3 karijeru.

"Još jednom sam dobio potvrdu da igranje 3x3 može da pomogne u takmičenju. Lazić, kome je šut za tri bio slabija strana, je posle tranzicije na 3x3 i povratka u reprezentaciju Bosne u poslednje tri utakmice šutirao 12/16 za tri", napisao je njegov menadžer Miško Ražnatović nakon što je Lazić Bosni i Hercegovini donio plasman na Eurobasket.

Šta čeka BIH na Eurobasketu?

BIH će u ovakvom sastavu u grupi sa Kiprom, Španijom, Italijom, Grčkom i Gruzijom teško proći grupu, a vidjećemo kakve su im šanse već 28. avgusta protiv Kipra u Limasolu od 20:45.