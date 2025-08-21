Već neko vrijeme je bilo poznato da će naša selekcija biti u grupi B sa Grčkom i Portugalom, a od sinoć je poznato da će se pridružiti i Rumunija, koja je uspješno završila pretkvalifikacije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U sjenci predstojećeg Eurobasketa finiširane su pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, pa je crnogorska košarkaška reprezentacija saznala posljednjeg suparnika pred start kvalifikacija u novembru.

Već neko vrijeme je bilo poznato da će naša selekcija biti u grupi B sa Grčkom i Portugalom, a od sinoć je poznato da će se pridružiti i Rumunija, koja je uspješno završila pretkvalifikacije.

Rumunija je u pretkvalifikacijama, u grupi sa Mađarskom i Sjevernom Makedonijom, zauzela prvo mjesto.

Tri selekcije iz ove grupe će se plasirati u drugu fazu kvalifikacija, a ukrštaju se sa grupom A u kojoj su Španija i Gruzija, te Danska i Ukrajina, koje dolaze iz pretkvalifikacija.

U drugoj fazi će šest selekcija biti u grupi, a tri će izboriti plasman na Mundobasket, koji se 2027. godine održava u Kataru, prenosi CdM.

Kvalifikacije za Mundobasket počinju u novembru ove godine, a Crna Gora u prvom “prozoru” dočekuje Portugal (27. novembar) i gostuje Rumuniji (30. novembar).