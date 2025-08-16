Ko su srpski košarkaši koji su donijeli titulu prvaka Evrope
Reprezentacija Srbije u uzrastu do 16 godina osvojila je Evropsko prvenstvo u Tbilisiju, u Gruziji, gdje je dominantno pobijedila Litvaniju u meču za zlato. Izabranici selektora Stevana Mijovića stekli su velike simpatije čitave nacije, koja je iz dana u dan učila njihova imena i zbog njih sa optimizmom gleda ka budućnosti naše igre pod obručima.
Ovo su šampioni Evrope u kadetskom uzrastu, svi rođeni 2009. godine:
- Marko Veselinović (200 cm, krilo, Crvena zvezda)
- Ognjen Simjanovski (191 cm, plejmejker, Crvena zvezda)
- Luka Galić (199 cm, krilo, Igokea)
- Vaso Šaponjić (197 cm, krilni centar, Čačak 94)
- Luka Pavlović (184 cm, plejmejker, Partizan)
- Matija Lukić (202 cm, bek, Saragosa)
- Vuk Stepanović (190 cm, bek, Mega)
- Petar Bjelica (208 cm, krilni centar, Mega)
- Luka Miladinović (209 cm, centar, Mega)
- Luka Janjušević (202 cm, krilo, Crvena zvezda)
- Nikola Kusturica (202 cm, bek, Barselona)
- Lazar Miličić (196 cm, krilo, Las Rozas)
- Selektor: Stevan Mijović
Još od 2007. godine Srbija nije u kadetskom uzrastu postala prvak Evrope, dvije godine prije nego što su današnji zlatni "orlići" bili rođeni. Sada se nadamo da će njihov napredak biti
Kako su "Orlići" postali šampioni EvropeIzvor: Screenshot/YouTube/@FIBA
Na putu ka zlatu, Srbija je doživjela samo jedan poraz, u grupnoj fazi protiv Španije (95:97), mada je i u tom meču Mijovićev šut imao šut za pobjedu, koji Kusturica nažalost nije pogodio. Ipak, taj neuspjeh bio je važna lekcija, koja odmah naučena.
U grupnoj fazi "orlići" su izborili plasman pobjedama protiv Gruzije (99:63) i Nemačke (86:60), dok su potom u eliminacijama redom pred našim timom padali Grčka (92:65), Turska (94:73), Slovenija (90:58) i u finalu Litvanija (99:86).