Veliki problem za reprezentaciju Grčke pred Eurobasket, Janis Adetokumbo i dalje na čekanju.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Traje saga oko nastupa Janisa Adetokumba za reprezentaciju Grčke. Nekadašnji MVP NBA lige još uvijek neće obući dres "helena", pošto su Milvoki Baksi stavili zabranu. Nije igrao protiv Srbije na pripremnom turniru na Kipru, propustiće i meč protiv Crne Gore u Solunu, a sada je postao upitan njegov nastup na Eurobasketu.

Grčka reprezentacija i Janis čekaju pismenu dozvolu Baksa, prenosi "Eurohoops". Kako se navodi, iz njegovog kluba moraju da daju dozvolu jer polisa osiguranja FIBA ne pokriva njegovu punu godišnju nadoknadu u slučaju povrede, a sve se određuje na osnovu njegovog ugovora.

Prema dogovoru NBA i FIBA, igračima je dozvoljeno da treniraju sa reprezentacijom 28 dana prije prvenstva, a pošto će Grci igrati 28. avgusta, Janis je imao dozvolu da trenira i igra od 1. avgusta.

Kada se očekuje da zagra?

Janis bi trebalo da zaigra 20. avgusta protiv Letonija, a onda i dva dana kasnije protiv Italije, kao i na posljednjem testu protiv Francuske, ovaj meč zakazan je za 24. avgust. Trebalo bi da zvijezda Milvokija dotad riješi sve probleme sa osiguranjem koji predstavljaju veliki problem reprezentaciji Grčke, ali mu i dalje fali jedan papir.

(MONDO)