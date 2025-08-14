Saša Đorđević otkrio je da je i on imao uticaj na to što je Partizan doveo Karlika Džounsa. Pomno je pratio njegove igre u Kini.

Izvor: MN Press

Karlik Džouns bio je lider Partizana prethodne sezone. Radio je sve na terenu i bio među najzaslužnijima za to što su crno-bijeli osvojili ABA ligu i igrali dobro. Uticaj na njegov dolazak u Humsku imao je i legendarni Aleksandar Đorđević. Detalj je otkrio upravo on.

"Dugo sam pričao sa Zoranom Savićem, još dok je igrao u Kini. Karlika sam gledao u Kini, u Žejangu, mnogo puta sam ga gledao. Rekao sam mu 'Potpisuj ga. On je fantazija od igrača, lider, plejmejker. Ima i znanje i hrabrost da preuzme odgovornost'. Jednostavno, jako je dobar plej, lider, dokazao je i pokazao to", ispričao je Sale u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Prokomentarisao je i to što je Partizan prošle sezone napravio potpuni "reset" i ostavio u timu samo Balšu Koprivicu.

"Svako pravi svoj sistem, svoju filozofiju i ono u šta vjeruje. Ljudi koji vode Partizan su majstori u svom poslu počevši od Željka Obradovića i Zorana Savića. Partizan je fantastično vođen, zašto im ne vjerovati? Ne postoji razlog. Verujem tim ljudima, uradili su to, zašto da ne?", dodaje Đorđević.

"Parkera će najteže da čuvaju"

Jedna od tema o kojoj je pričao nekadašnji selektor Srbije bio je i tim Partizana za novu sezonu. Stigla su i neka odlična pojačanja poput Džabarija Parkera, Dilana Osetkovskog, Šejka Miltona...

"Mnogo lakše je uspostaviti sistem uz igrače koji su već bili u sistemu. Brže će se doći do igre. Partizan je u jednom periodu igrao fantastičnu košarku u Evroligi, sve je funkcionisalo kako treba. Imali su par nekih povreda, pa se svelo na to da je manje više", počeo je Đorđević.

Zatim se dotakao pojačanja, posebno je akcenat stavio na bivšeg NBA igrača Džabarija Parkera.

"Željko ima svoj sistem, zahtjeve, igrača poput Parkera znaće da iskoristi na najbolji mogući način, može da bude igrač koga će protivnici najteže da rješavaju. Ima dosta iskustvo, bio je u Barseloni, biće pravo pojačanje. Osetkovski je odličan potez, igra odličnu košarku duže vrijeme. Zna se šta i kako može. Po faci mu se vidi da je stalno koncentrisan i jako ozbiljan, može da donese potrebnu širinu da se otvori reket za igrače poput Karlika i onih koji mogu da idu na prodor."