Srpski košarkaš Nikola Jokić nije često u središtu javnosti, osim ako nije na terenu. Prema tome, o privatnom životu najboljeg NBA igrača malo se zna, kao i o kući u kojoj živi u Sjedinjenim Američkim Državama

Izvor: Screenshot/Instagram/@xos_chat

Najbolji NBA košarkaš i trostruki MVP Nikola Jokić (31) u očima je javnosti dok je na terenu. Magija koju donosi Denveru oduševljava navijače, ali sva dešavanja vezana sa Somborca počinju i završavaju se na parketu. Navijači su vrlo retko imali priliku da vide bilo šta vezano za dom srpskog košarkaša, ali posle intervjua komentatora Edina Avdića situacija se promenila.

Vrlo su retki trenuci kada navijači Nikole Jokića na društvenim mrežama imaju priliku da vide dom u kojem živi trostruki osvajač MVP nagrade u NBA ligi. Možemo se prisetiti trenutka kada je Luka Dončić na instagram profilu objavio fotografiju okupljanja dve porodice, a onda i nedavnu posetu, sad već bivšeg selektora, Svetislava Pešića.

Sada je priliku da uživa u domu Nikole Jokića dobio i komentator Edin Avdić, čiji gost će upravo biti centar iz Sombora u popularnom košarkaškom podkastu "X&O's chat", koji se emituje na UNA televiziji. S obzirom na to da je emitovanje nove epizode najavljeno za 8. mart, u ponedeljak, fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama pre podkasta otkrivaju nam detalje iz života Srbina.

Ono što je privuklo pažnju svakako su trofeji. U dnevnom boravku možemo videti najvažnija dostignuća u košarkaškoj karijeri - centralno mesto zauzima replika pehara Leri O'Brajen, koji je Jokić sa timom Denvera osvojio 2023. A, naravno, tu su i tri posebna priznanja - tri MVP pehara koji odnedavno nose ime Majkla Džordana.

Detalje iz kuće Nikole Jokića možete pogledati ovde:

Zanimljivo je bilo videti i statuu konja na stolu tokom intervjua, pa je Nikola Jokić još jednom dokazao veliku ljubav prema ovim životinjama. Na fotografiji još možemo videti i visoke plafone, a čitava prostorija okrečena je u belo, u svedenom i mirnom tonu