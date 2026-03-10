logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pjevač čeka šesto dijete sa 15 godina mlađom suprugom: Prošle godine izgubila bebu, sada objavili srećne vijesti

Pjevač čeka šesto dijete sa 15 godina mlađom suprugom: Prošle godine izgubila bebu, sada objavili srećne vijesti

Autor Marina Cvetković
0

Emir Habibović i njegova 15 godina mlađa partnerka Tamara Selimović očekuju prinovu u porodici.

Emir Habibović i njegova 15 godina mlađa partnerka Tamara Selimović očekuju prinovu u porodici Izvor: Youtube printscreen / Emir Habibovic

Pjevač Emir Habibović i njegova 15 godina mlađa izabranica, koleginica Tamara Selimović, ponovo su u centru pažnje javnosti zbog prelijepih vijesti, u njihovu porodicu stiže prinova.

Iako je vijest o njenoj trudnoći s razlogom odjeknula, posebno nakon teškog perioda i gubitka bebe u oktobru prošle godine, jedan fascinantan podatak mnogima promiče.

Iako je poznato da pjevač sa Tamarom dobija treće dijete, ono što je malo ko znao jeste da je ovo Emiru šesto dijete. Bogato porodično stablo Emira Habibovića već broji petoro djece: iz prethodnog braka ima troje djece, dok sa Tamarom ima dvije ćerke. Sa ukupno dva sina i tri ćerke, ponosni tata ne krije koliko je srećan što njegova velika porodica postaje još brojnija.

Nasmijani par je lijepe vijesti podijelio u svečanoj atmosferi, uoči koncerta Vlade Georgieva, a Tamara je tom prilikom otkrila: "Treći sam mjesec".

Emir, koji priželjkuje da posle tri djevojčice i dva dječaka odnos snaga u porodici bude izjednačen, dodao je:

"Želim da sve bude pozitivno i srećno, trebalo bi da bude muško", rekao je on.

Govoreći o njihovom odnosu, ljubavi i tome kako uspijevaju da održe harmoniju u ovako velikoj porodici, pjevač je istakao:

"Ja sam stalno zauzet, ovaj put nisam smio da propustim, u suštini supruga uvijek bira, ja je podržavam. Kad se dvoje vole ne može romantika da blijedi, mora da bude poštovanje i ljubav sa obje strane, kad nema poštovanja nema ni ljubav. Imamo zajednički cilj, porodica, djeca i veliki sporazum u svemu, mada sam ja stalno zauzet. Zahvalan sam na svemu", rekao je on.

Evo kako je izgledala njihova vjeridba:

(Blic / MONDO)   

Tagovi

Emir Habibović tamara selimović trudna

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ