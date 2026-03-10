Pjevač čeka šesto dijete sa 15 godina mlađom suprugom: Prošle godine izgubila bebu, sada objavili srećne vijesti

Emir Habibović i njegova 15 godina mlađa partnerka Tamara Selimović očekuju prinovu u porodici.

Pjevač Emir Habibović i njegova 15 godina mlađa izabranica, koleginica Tamara Selimović, ponovo su u centru pažnje javnosti zbog prelijepih vijesti, u njihovu porodicu stiže prinova.

Iako je vijest o njenoj trudnoći s razlogom odjeknula, posebno nakon teškog perioda i gubitka bebe u oktobru prošle godine, jedan fascinantan podatak mnogima promiče.

Iako je poznato da pjevač sa Tamarom dobija treće dijete, ono što je malo ko znao jeste da je ovo Emiru šesto dijete. Bogato porodično stablo Emira Habibovića već broji petoro djece: iz prethodnog braka ima troje djece, dok sa Tamarom ima dvije ćerke. Sa ukupno dva sina i tri ćerke, ponosni tata ne krije koliko je srećan što njegova velika porodica postaje još brojnija.

Nasmijani par je lijepe vijesti podijelio u svečanoj atmosferi, uoči koncerta Vlade Georgieva, a Tamara je tom prilikom otkrila: "Treći sam mjesec".

Emir, koji priželjkuje da posle tri djevojčice i dva dječaka odnos snaga u porodici bude izjednačen, dodao je:

"Želim da sve bude pozitivno i srećno, trebalo bi da bude muško", rekao je on.

Govoreći o njihovom odnosu, ljubavi i tome kako uspijevaju da održe harmoniju u ovako velikoj porodici, pjevač je istakao:

"Ja sam stalno zauzet, ovaj put nisam smio da propustim, u suštini supruga uvijek bira, ja je podržavam. Kad se dvoje vole ne može romantika da blijedi, mora da bude poštovanje i ljubav sa obje strane, kad nema poštovanja nema ni ljubav. Imamo zajednički cilj, porodica, djeca i veliki sporazum u svemu, mada sam ja stalno zauzet. Zahvalan sam na svemu", rekao je on.

