Ceca otkrila ko je najviše izdao sa estrade: "Svako ko treba da ode neka ode na vrijeme, ne samo meni, svima"

Svetlana Ceca Ražnatović danas se na snimanju nove emisije "Zvezda Granda" pojavila u izdanju koje je istaklo njene vitke noge.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ceca Ražnatović se na snimanju "Zvezda Granda" pojavila u sakou i mini suknji koja je istakla njene vitke noge. Prokomentarisala je proslavu 30 godina braka Dragana Brajovića Braje i njegove supruge Gordane.

"Bilo je super na slavlju, 30 godina braka. Znam ih otkako su se zabavljali", ispričala je Ceca, na kojoj se nije video umor, budući sa je samo dan ranije provela snimajući novu epizodu ZG, s koje je pravo otišla na proslavu.

U nedelju se obilježava šest godina od proglašenja vandrednog stanja zbog korone, i Ražnatovićeva je otkrila da li se estrada promijenila od tada i koliko.

"Ne, mi Srbi sve brzo zaboravljamo", bila je iskrena. "Ja se nisam promijenila zaista. Ja se zaista nisam promijenila, ne znam za ostale. Treba živjeti život svaki dan kao da je poslednji. Mada ima ona narodna 'boj se ovna...', kad da živiš, bre", rekla je Ceca.

Ražnatovićeva je prokomentarisala i 490 godina od kad je Ibrahm-paša izdao svog prijatelja Sulejmana Veličanstvenog, i to što je i ona često bila izdavana od strane prijatelja i da su joj često zabijali nož u leđa.

"Nisam baš često. Bilo je, to su Vidić i još dvoje ljudi i za 52 godine to je ništa. A svako ko treba da ode, nek ode na vrijeme, ne samo meni, nego svima. Neka pored vas ostanu samo oni koji vas iskreno vole, iskreno podržavaju, s kojima iskreno razmjenjujete emociju, ljubav. Sve u ovom životu trebalo bi da se zasniva na iskrenošću, ne na lažnim obećanjima, osjećanjima", rekla je pjevačica iskreno.

"Ja volim ljude. Kakav mi je bio privatan život, kroz kakve oscilacije sam prošla, ne bih vjerovala u prijateljstva, u ljude generalno. Ljudski je praštati. Ne možete kroz jednu osobu gledati cijelu ljudsku populaciju", rekla je Ceca.

