Miljana Kulić završila u Urgentnom centru: Poznato kakve zdravstvene probleme ima i u kakvom je stanju

Miljana Kulić nekoliko dana se žalila na bolove u stomaku.

Izvor: Pink tv /printscreen

Rijaliti učesnica Miljana Kulić izvedena je iz rijalitija "Elita 9" za vikend i odvedena na hitni pregled u Urgentni centar u Beogradu.

Kako su saznali domaći mediji, Kulićeva je dovezena se u subotu u popodnevnim časovima u Urgentni centar gdje se javila zbog bolova u stomaku.

Miljanu su pregledali specijaliti i na kraju je upućena kod ginekologa zbog problema poslednjih pet dana na koje se žalila. U Urgentnom centru joj je ukazana pomoć, nakon čega je puštena i upućena da se javi svom ljekaru.

Podsjetimo, Miljana je prije nekoliko godina, zbog gojaznosti, smanjila želudac u Turskoj, posle čega je bila čak i životno ugrožena. Hitno je bila podvrgnuta operaciji u Kliničkom centru u Nišu, da bi potom bila prebačena u Beograd.

Marija Kulić završila u bolnici

Podsjetimo, Miljana Kulić zabrinula je javnost izjavom o zdravstvenom stanju svoje majke, Marije Kulić. Ona je otkrila da je saznala da joj je majka hospitalizovana i priznala da se osjeća krivom zbog toga.

"Zbog čega to priča?", pitao je oprezno Asmin.

"Zbog klipova, mi se nismo ni poljubili, u izolaciji sam te zagrlila kao medu i nešto tu, ti si se onda okrenuo i zaspao. Razumiješ?", objašnjavala je Kulićeva.

"To te je neko slagao", dodao je Durdžić.

"Ne, kunem ti se. Kunem se da nije bilo ničega između tebe i mene", rekla je uplašeno Miksi.