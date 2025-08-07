Srpski košarkaš Nikola Jokić blizu ispisivanja nove istorije NBA lige.

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić mogao bi ostvari istorijski podvig naredne sezone u dresu Denver Nagetsa i tako postane igrač sa najviše tripl-dablova. Za to mu je potrebno 37 tripl-dablova kako bi prestigao trenutnog lidera Rasela Vestbruka (203).

Srbin je treći na listi svih vremena sa 164, iza Vestbruka i NBA legende Oskara Robertsona, koji ima 181 tripl-dabl.

Jokić je takođe bolje rangiran na listi od nekih od najvećih igrača lige svih vremena, uključujući Lebrona Džejmsa, Medžika Džonsona, Džejsona Kida i Vilta Čemberlena. Ako uzmemo u obzir da je prošle sezone imao 34 tripl-dabla, ovaj cilj ne zvuči nimalo nerealno.

Reprezentacija

Jokić se trenutno nalazi na pripremama za Evropsko prvevnstvo sa reprezentacijom Srbije i očekuje se da povede "orlove" do dugo čekanog zlata. Ukoliko bude imao učinak kao na Olimpijskim igrama kada je prosečno bilježio 18,8 poena, 10,7 skokova i 8,7 asistencija, ne bi trebalo da bude problema. Takođe, Nikola je tek četvrti košarkaš u istoriji koji je ostvario tripl-dabl na Olimpijskim igrama, kada je protiv Nemaca u borbi za bronzu imao 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija