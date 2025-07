Gradonačelnik Atine Hris Dukas potvrdio da taj grad želi organizaciju Fajnal-fora.

Beograd i Atina su glavni favoriti za organizaciju Fajnal-fora Evrolige 2026. godine, ali se čini da je prijestonica Grčke donekle bliža tom cilju. To se može naslutiti iz najnovije izjave gradonačelnika Atine Harisa Dukasa koji je potvrdio da žele domaćinstvo završnog turnira po četvrti put.

Nakon 1993, 2000. i 2007. godine, čini se da su se stekli uslovi da se u Atini ponovi košarkaški spektakl. Ipak, Beograd predstavlja jaku konkurenciju.

"Od samog početka smo rekli da to želimo. Podržavamo napore koji se ulažu, koji su sveobuhvatni, zajedno sa državom i ministarstvom. Želimo to i dokazali smo da možemo da budemo domaćini. Organizovali smo vrhunske događaje. I mislim da je prošlo mnogo godina od 2007. godine", rekao je Dukas.

Vjeruje da će grčka prestonica da se pokaže u najboljem svijetlu i da je najbolji izbor za organizaciju završnog turnira.

"Grad se razvio, imamo najbolji stadion i možemo uspjeti da ovdje organizujemo sledeći Fajnal-for. Mislim da će to biti velika stvar za sve nas. Prošle godine smo imali finale Konferencijske lige i mislim da je to bio potpuni uspjeh. Mislim da smo na svim velikim takmičenjima dokazali da možemo dostojno da se nosimo i ne samo to, već i da organizujemo ovo takmičenje na najvišem nivou. Mi smo navijači košarke, naše zemlje i Atine. Kao gradonačelnik, želim da kažem da smo 100% spremni za ovo, ali u životu uvijek morate da čuvate pozadinu. Međutim, mi to jako želimo, to je istina", zaključio je Haris Dukas, još jednom potvrđujući namjeru grada.

Podsjetimo, Beograd je bio dvaput domaćin Fajnal-fora, 2018. i 2022. godine kada su titule osvajali Real Madrid i Efes.