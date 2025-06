Ajzea Majk je vrlo vjerovatno na izlaznim vratima Partizana posle dolaska Džabarija Parkera.

Izvor: MN Press

Partizan je po svemu sudeći osigurao dvogodišnju saradnju sa Džabarijem Parkerom za sledeću sezonu, a on bi trebalo da bude prvo pojačanje crno-bijelih za narednu sezonu. Nekadašnji drugi pik sa drafta bi rešio probleme koje je Partizan imao na poziciji krilnog centra od odlaska Zeka Ledeja, mada je drugačiji tip igrača.

Sporazumno je raskinuo ugovor sa Barselonom usled finansijskih problema kluba iz Katalonije i to je iskoristio Partizan koji je uspeo da ga potpiše pre evroligaške konkurencije u vidu nekoliko klubova koji su bili zainteresovani za njega.

Džabari Parker dolazi sa 30 godina, iskustvom igranja u Evroligi i odličnim prosekom u prethodnoj sezoni. Ipak, to što je on došao znači da neko odlazi ili makar ispada iz rotacije. Deluje da je jasno ko je to.

Šta je rekao Željko Obradović?

"U ovom timu završavaju ugovore Balša Koprivica, mi imamo opciju za Ajzeu Majka. Karlik Džouns ima opciju za NBA i valjda neku vrstu opcije ima Bonga, svi ostali imaju ugovore. Trebalo bi sve da se završi, da prođe nekoliko dana, pa da sjednemo i razgovaramo. Okosnica tima trebalo bi da bude ista, ne vjerujem da će biti velikih promjena. Proširenjem Evrolige je tržište tako da se dolazi do toga da svi traže iste igrače i onda cene odlaze u visine. Imaćemo budžet kao i ove godine, ljudi iz kluba uradiće sve, nisam tražio nemoguće stvari, ali moramo da vidimo svoje mogućnosti", rekao je Željko Obradović nakon osvajanja titule u ABA ligi.

Ajzea Majk na izlaznim vratima

Teško da će se posle ovog potpisa, ali i glasina da je Partizan zainteresovan za Nikolu Tanaskovića kanadski krilni centar zadržati u Beogradu. Došao je kao pojačanje, povredio se na prvom treningu, a na kraju je u Evroligi prosečno imao 3,9 poena, 2.4 skoka, 0,7 asistencija i 0,6 ukradenih lopti. Znao je da bljesne, pogotovo protiv Crvene zvezde, ali nikako nije uspeo da se ustali u timu i teško je da će posle ovako velikog potpisa na njegovoj poziciji ostati u ekipi.

Šta je još opcija?

Balša Koprivica je već napustio klub, a Brendon Dejvis će nastaviti karijeru u Japanu pa Partizanu nedostaje makar jedan, a vrlo verovatno i dva centra uz Tajrika Džounsa. Pominje se dolazak Kubanca Hasijela Rivera, a Žofri Lovernj se kao slobodan igrač nazire kao logično rešenje pod košem.