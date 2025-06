Crno-bijeli su se pred večerašnju utakmicu našli u ozbiljnom problemu. Večeras zbog povreda nisu igrali Dvejn Vašington i Aleksej Pokuševski, što je bio ogroman udarac za crno-bijele.

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale Super lige Srbije, pošto su večeras kao domaćini u trećoj utakmici polufinalne serije pobijedili FMP rezultatom 90:80.

Vašington je bez ikakve dileme najbolji igrač Partizana u Superligi Srbije, on je na prvom meču postigao nevjerovatnih 40 poena, dok je meč u Železniku završio sa 25 na svom kontu.

Slična je situacija sa Vanjom Marinkovićem i Isakom Bongom, koji su registrovani, ali zbog povreda nisu mogli da pomognu svojim saigračima.

Vidjeli smo nešto bolji Partizan na početku meča, za razliku od prethodne dvije ekipe sa FMP-om. Igralo se brzo i otvoreno, na obe strane parketa, a gosti su trojkama zadavali velike muke domaćinu. Ipak, crno-bijeli su uspevali da nađu adekvatne odgovore, pa FMP nije uspio da se odlijepi.

To je učinio Parni valjak krajem druge dionice, kada je uspio da se odlijepi, pa su košarkaši Partizana u svlačionicu otišli sa osam poena prednosti. Za to je najviše bio zaslužan Balša Koprivica koji odigrao maestralnu partiju i već posle 20 minuta igre došao do 18 poena, ali su ga sjajno pratili mlađi saigrači, prije svega Šekularac, Mijailović i Bošnjaković koji su odigrali jednu zrelu partiju i pokazali potencijal koji posjeduju.

Jasno je bilo da se gosti neće tek tako predati. Crno-bijeli su uspjeli u jednom momentu da odu na +12, ali se tim iz Železnika brzom reakcijom vratio u meč i smanjio na -3.

Ipak, Panteri nisu dugo uspjeli da izdrže u egalu, a krajem treće dionice meč u Pioniru je prekinut zbog skandiranja domaćih navijača. Utakmica se nastavila nakon pražnjenja dijela hale, a crno-bijeli su se ponovo odlepili na +10, sa koliko su i ušli u poslednju četvrtinu.