Uroš Luković otvoreno je pričao o sezoni u Partizanu i svim problemima koje je klub tada imao. Otkrio je i kako je uopšte došao u klub i da je prvo bio na probi.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved/Printscreen/YouTube/Jao Mile Podcast

Uroš Luković (36) nosio je dres Partizana u sezoni 2016/27 i bio je jedan od glavnih igrača u ekipi Aleksandra Džikića. Na kraju su crno-bijeli sezonu završili bez trofeja, izgubili su u polufinalu ABA lige od Cedevite, u polufinalu KLS od FMP-a i u finalu Kupa Radivoja Koraća od Crvene zvezde. A, on je u Humsku došao prvo na probu i onda je shvatio šta i koliko može. Opisao je detaljno svoj put.

"Prvo sam htio da vidim da li mogu da igram tu ABA ligu, gledao sam je samo na TV-u. Otišao sam u MZT i prva utakmica protiv Metalca iz Valjeva, dam 14 poena, ali pomislim možda su lagani, neki raspad sistema. Ali, nisu bili, bili su solidni završili su sezonu tipa kao peti, šesti na tabeli", počeo je Luković priču u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića.

Onda je uslijedila utakmica protiv Partizana na kojoj je shvatio šta i koliko može u regionalnoj ligi.

"Sljedeća utakmica Partizan u Skoplju, dam 20 poena i kažem 'ljubi te brat, može ovo, ide gas'. Polusezonu u MZT sam odigrao solidno, pa sam onda otišao na probu u Partizan"

"Džile me pitao da li pušim i pijem"

Objasnio je snažni centar i kako je došlo do saradnje sa crno-bijelima i šta je od njega tražio tadašnji trener Aleksandar Džikić.

"Mjesec dana sam bio na probi, zvao me Džile u onaj njegov kafić gdje sjedi, da porazgovaramo. Tada seli, pita me da li pijem, rekao sam slabo, pa me pitao da li pušim, odgovorio sam 'ubijam, dvije pakle gore dnevno'. Uvijek sam bio iskren i rekao mu kako jeste. Rekao mi je samo 'dobro, nisi me slagao ništa, vidimo se u ponedeljak u 10 sati na probi'", prisjeća se Uroš.

Tada je krenuo period dokazivanja i želje da pokaže da može da igra u crno-bijelom dresu.

"Ma, nije problem bilo ni to. Prošle su tri nedelje, shvati šta je doveo, ostao do kraja, nije pogriješio. Prije neko veče smo sjedeli zajedno kod Birče u gostima smo bili. Rekao je da nije pogriješio i da se ne kaje. Nisam vjerovao prvo, dok se nisam slikao sa dresom, nisam vjerovao. Sad sam se naježio. To je najbolji osjećaj na svijetu, igrati u Partizanu, ništa bolje nema", dodao je Luković.

"Imali smo budžet od 550.000 eura"

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Otvorio je dušu Luković o finansijskim problemima kroz koje je u tom periodu prolazio Partizan i da nije bilo ni plata...

"Bilo mi je super, s obzirom na to koliko smo imali uslova, finansija i svega, napravili smo veliki rezultat. Biti među četiri u ABA ligi sa tim budžetom od, Birča, Džile i ja smo računali, imali smo 550.000 eura budžet te godine. Za igrače i trenera ukupno. Od toga smo primili ukupno šest nepunih plata, kunem ti se. Staneš na pumpu, sipaš crvenu, od soma dinara i to je to. Kad ideš na gostovanja čekaš Novicu Veličkovića i Baneta Ratkovicu da nešto časte i to je to. Bilo brate, ono, preživljavalo se brate, ali se ginulo", zaključio je Luković.