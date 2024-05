Nekadašnji košarkaš Partizana teško podnio poraz u finalu ABA lige i odmah se oglasio.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Bivši centar Partizana Uroš Luković oglasio se posle poraza crno-bijelih u finalu ABA lige i rekao da je njegovom timu potreban kapiten i vođa kakav je bio Novica Veličković. "Kad je on igrao, nije bilo zvezde u ekipi, nije bilo letargije, nije bilo bola u ku**u i slično, zato Partizanu uvjek treba jedan Novica"

Veličković, sada tim-menadžer Mege, bio je u dvorani Beogradska arena i pratio je meč Partizana i Zvezde. Crno-bijeli su u tom nedeljnom duelu doživjeli poraz kojim su izgubili titulu ABA lige i sada su prinuđeni da čekaju pozivnicu Evrolige za sledeću sezonu.

Veličković i Luković bili su saigrači među crno-bijelima u sezoni 2016/17, kada je Veličković bio apsolutni lider tima iz Humske. Nekadašnji as Real Madrida imao je dva mandata u Partizanu, od 2004. do 2009, u kojem je bio jedan od najvećih talenata u Evropi, a potom od 2016. do 2021, kada je u crno-bijelom završio karijeru.

Veličković je sa Partizanom osvojio niz trofeja - tri titule ABA lige, pet trofeja Kupa Radivoja Koraća (od toga tri u nizu 2018, 2019. i 2020. godine), kao i pet titula Superlige Srbije. Svoj poslednji meč odigrao je pod vođstvom Željka Obradovića, jer se u "Žocovoj" povratničkoj sezoni u Humskoj oprostio, u utakmici Partizana protiv Anadolu Efesa.

Naravno, iako je sada član Mege, Novica Veličković uvjek je uz Partizan, pa ga navijači crno-bijelih i dalje mogu gledati u dresu svog kluba, u kojem često igra na utakmicama veterana, koje su povremeno organizovane i u Beogradskoj areni, kao predigra mečevima "A" tima u najjačem takmičenju.