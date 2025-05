Miško Ražnatović je objasnio kako je njegov klijent Nikola Jokić reagovao što nije MVP.

Izvor: Twitter/screenshot/MiskoRaznatovic

Individualno gledano, Nikola Jokić odigrao je jednu od najboljih sezona u istoriji NBA lige, međutim to na kraju nije bilo dovoljno da dobije još jednu MVP nagradu. Ona je ovoga puta ubedljivo otišla u ruke Šeja Gildžes-Aleksandera koji je takođe odigrao sjajno, a utisak je da je njega "pogurala" vrhunska sezona koju je odigrala njegova Oklahoma, najbolji tim Zapada.

Zbog toga mnogi govore da je učinjena velika nepravda prema Jokiću, da je zaslužio da i četvrti put u karijeri bude MVP jer je i dalje najbolji košarkaš sveta, ali ako ste mislili da njega to pogađa - grdno se varate.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Miško Ražnatović, agent koji brine o karijeri Nikole Jokića, ispričao je za "Mozzart Sport" da zapravo Somborca odluka NBA lige i onih koji su učestvovali u glasanju njega uopšte nije iznervirala. Štaviše, sećamo se i da nikada nije voleo da priča na MVP temu i smatrao je da se previše značaja daje tome.

"Šta reći, Nikolina sezona je statistički možda i najbolja u istoriji. Svi se sa nekom gorčinom obraćaju meni kako to nije okej, što nije osvojio još jednu nagradu, ali prava suština je da ljudi glasaju i oni su glasali da je to neko drugi. Da li su motivi tog glasanja ono što su zaista videli na terenu ili su motivi glasanja da im je ipak malo dosta tog dečka iz Srbije...", zapitao se Ražnatović i onda otkrio kako je Jokić reagovao i otkud "zavet ćutanja".

"Jednostavno, tako je. To je izglasano, nije neka odluka lige, da je to sad u interesu NBA da bude igrač iz Oklahome. Nikola ni prošli put, kada je Embid po meni još nezasluženije uzeo tu titulu nego što je sada Šej, apsolutno nije odreagovao na to. Činjenica je da u proteklih pet godina on svih pet puta bio u prva dva igrača. Ja verujem da će još neki put u budućnosti to napraviti. A i ako ne napravi, ovo je već dovoljno. On je, po meni, jedan od pet najboljih koji su se bavili ovom sportom ikada. To je to", zaključio je Miško Ražnatović.

Šta je Jokić rekao o Šeju?

Tokom čitave sezone Nikola Jokić hvalio je Šeja Gildžes-Aleksandera ističući da je fantastičan igrač, tako da mu je bilo više nego neprijatno što su ponovo počeli da od njihovih partija prave rivalstvo za MVP trku.

"Evo, ovo mi je treća ili četvrta godina zaredom. Ne znam, ne mogu to da kontrolišem, igram najbolju košarku života, ako je to dovoljno, dovoljno je. Ako ne, i on je neverovatan", bilo je sve što je Nikola Jokić rekao o Kanađaninu i MVP nagradi koja ga nije zanimala.