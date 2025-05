Budućnost Voli je ubjedljivo savladala Megu na startu četvrtfinala plej-ofa ABA lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Od starta su naši "plavi" momci zaigrali angažovano i gosti nisu imali ni minimum šansi da stignu do iznenađenja.

"Čestitam igračima, mislim da je početak utakmice bio jedan od najboljih ove sezone, bar što se fokusa tiče. Ja sam to tako vidio. Bili smo spremni na to što nas čeka i odigrali dobru utakmicu sa padovima, što je normalno. Posebno dobro smo igrali u prvom poluvremenu. Odbrambeno na dosta dobrom nivou, u napadu pametno. Znali smo šta želimo. U trećoj četvrtini smo malo pali, ali generalno dobra utakmica i zaslužena pobjeda. Ali to je tek prva, ništa ne znači ako se sada opustimo, ali od toga ništa. Slijedi analiza i priprema za sljedeću utakmicu. Moramo da ostanemo na zemlji, fokusirani i da neke stvari odradimo bolje nego na ovoj utakmici", kazao je Andrej Žakelj.

Prije utakmice, Milija Vojinović, sportski direktor ABA lige, uručio je priznanja Žakelju za najboljeg trenera ABA lige, odnosno Mekinli Rajtu, za najboljeg igrača regularnog dijela regionalne lige.