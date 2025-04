Krka je u 1. poluvremenu stvarala velike probleme "plavima", ali se favorit uozbiljio u 3. četvrtini i rutinski stigao do pobjede.

"Čestitke igračima. Pobjeda nam je bila cilj, to smo i ostvarili. Upozorio sam ih na ovaj meč, ali je na početku bila slaba koncentracija i nedovoljno zalaganja u odbrani. Srećom, to se izgubilo u 3. četvrtini, u kojoj smo zaigrali mnogo bolje, stekli veliku prednost i održavali je do kraja", istakao je Andrej Žakelj.