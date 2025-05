U nedjelju veče od 21 sat za najbolju ekipu ligaškog dijela AdmiralBet ABA lige kreće plej-of, a rival u četvrtfinalu biće ekipa koja je prije skoro deceniju eliminisala plavo-bijele iako su i tada kao prvoplasirani ušli u doigravanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost Voli i Mega u sličnim ulogama kao pred plej-of 2016, s tim da crnogorski košarkaški prvak sada želi da pokaže da je pametniji, mirniji i kvalitetniji nego što je bio prije devet godina.

"Slijedi najteži dio, posebno kada si u ulozi favorita. Imamo dodatan pritisak, ali ujedno i pozitivan poslije ovakve sezone. Sve što smo radili tokom ligaškog dijela moramo da prenesemo u ovo četvrtfinale", poručio je trener "plavo-bijelih" Andrej Žakelj na pres konferenciji.

O prvom rivalu kaže.

"Čeka nas težak protivnik, koji ima ambicije i motivisan je, a tako i treba. S druge strane moramo to da očekujemo i budemo spremni".

Slovenački stručnjak smatra da alibi ne smije da bude ni to ako Budućnost u plej-of krene bez povrijeđog MVP-a ligaškog dijela, Mekinlija Rajta.

"Imamo problema sa pojedinim igračima, ali ima još vremena do utakmice - naš medicinski tim maksimalno rada ih oporavi. A, i ako ne uspiju da se oporave imamo igrače i nema izgovora", jasan je Žakelj koji je dodao i da Rajt nije trenirao od posljednjeg mela u ligaškom dijelu.

Budućnost je ove sezone u ABA ligi upisali samo četiri poraza, a jedan je bio upravo od Mege u martu (93:79).

"Sada će biti sasvim drugačija utakmica od prethodne i moramo da imamo sasvim drugačiji pristup. Potrebno je mnogo više fokusa, više čvrstine i agresivnosti, imamo prednost domaćeg terena i to treba da zadržimo - sve je pred prvi meč usmjereno ka tome", naglasio je Žakelj.

Kvaliteti ekipe iz Novog Beograda su dobro poznati.

"Radi se o veoma dobro treniranom timu, imaju vremena za to i sve rade kvalitetno i to se vidi na terenu. Nemaju iskustvo, ali imaju veliku energiju i ako uđeš u njihov ritam teško je da se igra portiv njih. Imaju veliki talenat u napadu, odbranu igraju energično i sa visokim igračima nije ih lako savladati. Možda je to igra koja nam odgovara, ali to nije izgovor - moramo da smo spremni", istakao je trener Budućnosti.

"Plavo-bijeli" u plej-of ulaze sa dvojicom najboljih igrača u izboru za MVP nagradu - Rajtom i Kenanom Kamenjašem.

"To su odlični momci i vole da rade, a sve nekada naplati. Kamenjaš je već četiri godine u Podgorici i radom je sve postigao. Rajt je poslije prve sezone u Evropi pokazao kvalitet. Obojica rade dobro, nekad se i svađamo, što je i normalno, ali to je sve sastavni dio. Znaju šta želim od njih i šta mogu očekujem od njih", objasnio je Žakelj, ali istakao i ostale igrače:

"Njih dvojica su naprdedovali, ali su prije svega dio ekipe - tu su i drugi igrači bez kojih ne bismo bili na ovom mjestu gdje smo sada. Svi su zaslužni za ovaj rezultat".

Rajt je najbolji igrač ABA lige, a Žakelj je proglašen za najboljeg trenera ove sezone.

"Ni trener ne može bez igrača, tako tu nema puno filozofije. Budućnost ima sve uslove da i igrači i trener mogu da napreduju, imamo mir i radimo stvrani dobro i sve se naplati. U svakom slučaju imam veliki motiv - imao sam ga i prije, a imaću ga i poslije ovoga - gledam tim i kako tim igra", jasan je Žakelj.