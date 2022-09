Nemanja Nedović pričao je o povratk u Crvenu zvezdu, očekivanjima, treneru Jovanoviću, Simonoviću...

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nemanja Nedović ponovo je u dresu Crvene zvezde! Posle tačno 10 godina vratio se na Mali Kalemegdan, otišao je 2012. u Lijetuvos Ritas i tamo započeo karijeru u inostranstvu, sada je ponovo u voljenom klubu. Po prvi put je sa novinarima razgovarao u crveno-beloj opremi. Posle priče o reprezentaciji, došao je red i na klupska pitanja i očekivanja.

Prelazio je preko terena Zvezde na Malom Kalemegdanu sa osmehom i prvo je prišao da ga dočeka čovek koji je u klubu preko 25 godina i koji ga zna još iz prvog mandata, Vidoje Golubović, čovek koga svi znaju po nadimku Golub, a njihov susret bio je posebno emotivan. "Bio sam ovde i hranio sam ga kad je došao tu sa 13-14 godina", dodaje Golub, dok se Nemanja smeje. Potom je stao pred kamere.

"Što se povrede tiče, dobro je, sve je regulisano odradio sam plan oporavka dok je ekipa bila u Turskoj, radiću trening danas, lagano ću da se uvodim. Mogao sam i ranije da počnem, ali nije bilo potrebe za žurbom i forsiranjem. Uzeli smo to vreme da odradimo kako treba. Ne treba mi puno da se priviknem na sve, biću top za prvo kolo protiv MZT-a", počeo je Nedović.

Priznao je da mu je sve to čudno, da ne može da se privikne, još od pozdrava sa Vidojem, pa do činjenice da priča sa medijima kao igrač Zvezde. "Nerealno mi izgleda povratak, sećanja su se vratila, nisam svestan i dalje da sam tu sada. Kada istrčim prvi put pred navijače, kada odigram prve minute, biću svestan tek tada. Još gledam kad idem, kad se vraćam u inostranstvo, nerealno, ali navići ću se."

Čeka ga rad sa novim trenerom Vladom Jovanovićem. Po pripremnim mečevima moglo je da se vidi da je fokus bio više na napadu i na samoj igri u ofanzivi, primetio je to i Nemanja, ali ističe da moraju svi zajedno da pomognu i treneru i timu. "Pričao sam sa trenerom, čuli smo se telefonom, videli smo se na treningu, obilazio sam ih i kada smo bili sa reprezentacijom. Imamo turnir na Kipru, definisaćemo sve detalje. Nisam sa saigračima mnogo pričao, čekam da idemo zajedno na taj turnir, da se upoznamo, da se spremimo za sve što dolazi. Mislim da je ekipa dobra, popunjeni smo dobro, imamo na svakoj poziciji po dva kvalitetna igrača, na nekoj tri. Pratio sam mečeve iz Turske, treba vreme. Primetio sam dosta slobode u igri, sve je to isplanirano u odnosu na ekipu koju ima. Mi stariji smo tu da mu pomognemo. Mlad je trener, prvi put u ovako bitnoj ulozi i svi zajedno treba da radimo za isti cilj."

Nosiće broj 26 i u crveno-belom dresu, a pored Jovanovića na klupi će biti i Marko Simonović, njegov prijatelj i saigrač iz reprezentacije. Sada će on davati instrukcije, a Nemanja će imati novu ulogu. Očekuje se da on bude lider novog tima. "Simke i ja smo se najviše čuli tokom leta i sve, moj dobar prijatelj. Biće čudno videti ga na toj poziciji, radujem se saradnji. Kada je uloga u pitanju, svestan sam toga, imam dovoljno iskustva i smatram da sam dovoljno zreo za sve što sledi. Pripremam se u glavi za celu sezonu, znam da nije lako, uzeo sam sve to u obzir kada sam odlučio da se vratim. Jedva čekam", zaključio je Nedović.