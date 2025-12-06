Pregovori u Majamiju uslijedili su nakon sastanka Vitkofa i zeta američkog predsjednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera, sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi početkom nedjelje. Razgovori su trajali skoro pet sati, ali ruski zvaničnici navode da kompromis

Izvor: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia

Američki i ukrajinski zvaničnici danas nastavljaju treći dan zaredom razgovore u Majamiju, naglašavajući da postizanje "pravog napretka" zavisi od spremnosti Moskve da preduzme ozbiljne korake ka okončanju rata u Ukrajini.

U zajedničkom saopštenju, specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof i sekretar ukrajinskog Savjeta za nacionalnu bezbjednost Rustem Umerov naveli su da bi napredak u mirovnim pregovorima zahtijevao deeskalaciju sukoba i prestanak ubijanja civila.

Pregovori u Majamiju uslijedili su nakon sastanka Vitkofa i zeta američkog predsjednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera, sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi početkom nedjelje. Razgovori su trajali skoro pet sati, ali ruski zvaničnici navode da kompromis nije postignut.

Diplomatska aktivnost je intenzivirana nakon što je američki mirovni plan od 28 tačaka procurio u medije prošlog mjeseca. Prvobitni predlog je, prema izvještajima, više favorizovao Rusiju, dok su kasnije verzije prilagođene kako bi se uzele u obzir i zabrinutosti Kijeva. Posljednja verzija plana nije javno objavljena.

Nedavno je Putin u indijskim medijima ponovo zauzeo oštar stav, zahtijevajući da ukrajinske snage u potpunosti napuste Donbas, ili će Rusija “osloboditi te teritorije silom”.

Glavne tačke spora između Kijeva i Moskve ostaju nepromijenjene, uključujući pitanja bezbjednosnih garancija za Ukrajinu i teritorijalnih ustupaka. Trenutno Rusija kontroliše oko petinu ukrajinske teritorije, uključujući značajne dijelove Donbasa, Donjecke i Luganske oblasti.