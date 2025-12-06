U ovom trenutku ne može da se potvrdi da li je u pitanju porodična tragedija, dvostruko ubistvo i samoubistvo ili je neko ubio tročlanu porodicu

U porodičnoj kući u Čačku pronađena su tijela muškarca i njegovih roditelja, a sumnja se da je riječ o nasilnom zločinu. Kako se nezvanično saznaje, policija je rano jutros pronašla tijelo muškarca starog oko 47 godina, kao i tijela njegovog oca i majke, koji su imali oko 75 godina.

Niko nije davao znakove života, a policija je odmah utvrdila da je u pitanju nasilna smrt. Prema nezvaničnim saznanjima, kraj tijela mlađeg muškarca pronađen je nož.

" Nakon prijave i po dolasku policije i ekipe Hitne pomoći utvrđeno je da je u pitanju nasilna smrt, odnosno ubistvo. Pored tijela policijski službenici pronašli su i nož", navodi dobro obaviješten izvor i dodaje da je lice mjesta obezbijeđeno kako se ne bi uništili tragovi i dokazi.

Veliki broj pripadnika policije je na licu mjesta i obezbjeđuje mjesto zločina. U porodičnu kuću stigli su i forenzičari kako bi izuzeli dokaze i obavili uviđaj.

"Forenzičarski tim je upravo na terenu i prikupljaju dokaze. Za sada ne može da se sa sigurnošću potvrdi da li je u pitanju porodična tragedija, dvostruko ubistvo i samoubistvo ili je neko ubio tročlanu porodicu, ali to će utvrditi dalja istraga", dodao je izvor.

