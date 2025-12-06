Majka tvrdi da je zadirkivanje počelo tokom časa 28. novembra, kada je jedan od vršnjaka navodno pjevao uvredljivu i pogrdnu verziju dječje pjesmice upućenu njenom sinu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Podgorička policija prikuplja obavještenja o incidentu vršnjačkog nasilja koji se dogodio prošle sedmice u neposrednoj blizini Osnovne škole “Štampar Makarije”, a u kojem je povrijeđen desetogodišnjak. Tri učenika su, prema prijavi majke djeteta, napala dječaka.

Majka tvrdi da je zadirkivanje počelo tokom časa 28. novembra, kada je jedan od vršnjaka navodno pjevao uvredljivu i pogrdnu verziju dječje pjesmice upućenu njenom sinu. Nakon završetka časova, situacija se pogoršala u školskom dvorištu, gdje su dvojica učenika pozvala trećeg da fizički napadne dječaka. Incident je, kako se navodi, prekinula prolaznica, što je djetetu omogućilo da pobjegne, ali su ga vršnjaci sustigli kod kapije škole i nastavili napad.

Dječak je potom zatražio pomoć kod majke i odveden je u Klinički centar, gdje su konstatovane povrede, uključujući nagnječenja u predjelu gornjeg desnog kapka. Majka ističe da ovo nije prvi put da njeno dijete trpi nasilje u školi, te da je ranije obavještavala školu o incidentima.

Iz Uprave policije su “Vijestima” kazali da postupaju po prijavi majke, da prikupljaju izjave od roditelja i učenika, te da izuzimaju snimke sa video-nadzora škole. O rezultatima policijsko-tužilačkih aktivnosti javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Iz MPNI su potvrdili da su zatražili izjašnjenje direktora škole Novice Gačevića, koji je naveo da su preduzete sve mjere iz nadležnosti škole: razgovori sa učenicima i roditeljima, obavještavanje Tima za prevenciju nasilja, te izrada individualnih planova podrške uključujući savjetovanje kod školskog psihologa i pedagoga.

“Na snimcima sa video-nadzora škole za sada nije zabilježen incident u dvorištu. Prikupljanje svih relevantnih informacija je u toku, a nakon kompletiranja saznanja Tim za prevenciju nasilja će se ponovo sastati kako bi donio dalja preporuke i eventualne mjere”, naveli su iz MPNI.