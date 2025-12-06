Visokoposednik UN za ljudska prava, Folker Turk, upozorio je na mogućnost novih zločina u regionu, sličnih onima u el-Faširu, gdje su prethodni sukobi uključivali pogubljenja civila, seksualna nasilja i masovna raseljavanja.

Izvor: Profimedia

U južno-centralnom Sudanu, u regionu Južni Kordofan, napad dronom usmrtio je najmanje 50 osoba, među kojima 33 djece, saopštila je lokalna medicinska grupa. Napad se dogodio u vrtiću u gradu Kalogi, a lokalne vlasti navode da bi broj žrtava mogao biti i veći zbog prekida komunikacija u tom području.

Napad je posljednji u nizu sukoba između paravojnih snaga brze podrške (RSF) i sudanske vojske, koje su u sukobu više od dvije godine. Konflikt se sada intenzivirao u naftom bogatim oblastima Kordofana.

„Ubijanje djece u njihovoj školi predstavlja užasno kršenje dječjih prava“, rekao je predstavnik UNICEF-a za Sudan, Šeldon Jet, dodajući da djeca nikada ne bi smjela snositi posljedice sukoba. UNICEF poziva sve strane da odmah prekinu napade i omoguće siguran pristup humanitarnoj pomoći onima kojima je najpotrebnija.

U prethodnim nedjeljama, stotine civila ubijeno je širom kordofanskih država, dok se sukob proširio iz Darfura nakon što su RSF snage preuzele kontrolu nad gradom el-Fašir. Prethodni vazdušni napadi sudanske vojske u Kaudi, Južni Kordofan, odnijeli su najmanje 48 života, uglavnom civila.

Visokoposednik UN za ljudska prava, Folker Turk, upozorio je na mogućnost novih zločina u regionu, sličnih onima u el-Faširu, gdje su prethodni sukobi uključivali pogubljenja civila, seksualna nasilja i masovna raseljavanja.

Od 2023. godine, u građanskom ratu u Sudanu poginulo je više od 40.000 ljudi, a oko 12 miliona je raseljeno, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Humanitarne organizacije upozoravaju da stvarni broj žrtava može biti znatno veći.