Izvor: Aaref WATAD / AFP / Profimedia

Nekada bliski saradnici bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, general-potpukovnik Kamal Hasan i milijarder Rami Makluf, navodno pokušavaju da formiraju milicije i mobilizuju pripadnike alavitske zajednice u obalnim područjima Sirije, prenosi Rojters.

Prema izvorima, dvojica bivših Asadovih saradnika finansiraju desetine hiljada boraca i cilj im je kontrola nad skrivenim komandnim centrima i skladištima oružja iz vremena Asadove vlasti. Procjenjuje se da je riječ o više od 50.000 potencijalnih boraca.

Novi sirijski predsjednik Ahmed al-Šara angažovao je bivšeg Asadovog lojalistu Kaleda al-Ahmada kako bi ubijedio bivše vojnike i civile da podrže novu vladu i spriječio moguće sukobe. Guverner Tartusa potvrdio je postojanje mreže komandnih soba, ali je naglasio da je trenutno oslabljena i da vlasti prate situaciju.

Analitičari upozoravaju da planirana mobilizacija može povećati napetosti u zemlji i izazvati nova sektaška sukobljavanja. Ipak, trenutno se smatra da uspješna pobuna djeluje malo vjerovatno, s obzirom na nedostatak podrške Rusije i nepovjerenje među lokalnim alavitima.

U izjavi za Rojters, Al-Ahmad je istakao da je prioritet nove vlasti „isceljenje, iskorenjivanje sektaške mržnje i odavanje počasti žrtvama“, te da je to ključ za stabilnu budućnost Sirije.