U petom kolu Lige nacija, Engleska je pobjedom nad Hrvatskom obezbijedila četvrtfinale, a Hari Kejn postao rekorder po broju nastupa.

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U Ligi nacija odigrani su mečevi petog kola, a susreti su donijeli nekoliko zanimljivih duela i važne rezultate. Engleska je pobjedom nad Hrvatskom potvrdila plasman u četvrtfinale, dok su i Španija i Belgija upisale trijumfe.

Kapiten fudbalera Engleske Hari Kejn postao je rekorder svoje zemlje po broju odigranih utakmica u dresu "tri lava" pošto je u pobjedi nad Hrvatskom rezultatom 2:1 126. put nosio dres reprezentacije. Prije početka meča petog kola Grupe A3 navijači Engleske su na "Vembliju" ovacijama i aplauzom pozdravili Kejna, novog rekordera i nedavnog osvajača "Zlatne lopte". Kejn (33) je sad prestigao legendarnog golmana Pitera Šiltona koji je 125 puta čuvao gol Engleske.

Engleska je povela u 24. minutu, Džud Belingem je bio asistent, a Morgan Rodžers strijelac. Hrvatska je izjednačila golom Petra Sučića u 59. minutu. Četiri minuta kasnije Kejn golom iz penala vraća prednost Englezima za pobjedu kojom je uveličao sopstveni jubilej.

U drugom meču iste grupe Španija je kao gost pobijedila Češku rezultatom 2:0. Aleks Baena je u 39. minutu dao gol sa penala, a u 96. Mark Pubilj ovjerio je pobjedu. Na tabeli Španija ima 15, Engleska 12, Hrvatska tri, a Češka nula bodova. Španija i Engleska su obezbijedile plasman u četvrtfinale Lige nacija. U posljednjem kolu igraju Španija - Engleska i Hrvatska - Češka.

Fudbalska reprezentacija Belgije savladala je u Izmiru Tursku rezultatom 2:1 u utakmici petog kola grupe A1 Lige nacija. Na debiju novog selektora Sergena Jalčina Turci su poveli sjajnim pogotkom Arde Gulera u 20. minutu iz slobodnog udarca. Ipak, Kevin De Brujne u 27. i Šarl De Ketelare u 30. minutu doneli su preokret i pobjedu Belgijancima. Belgija je treća na tabeli sa devet bodova, iza Francuske sa 10 i Italije sa po 10, dok je Turska poslednja bez bodova.

Rezultati petog kola Lige nacija:

Turska - Belgija 1:2

Engleska - Hrvatska 2:1

Češka - Španija 0:2

Italija - Francuska 3:1

(MONDO)